El testimonio de la dueña del hotel quemado durante protestas en Neiva

Durante las protestas que tuvieron lugar el miércoles 28 de julio en Neiva, hubo un caso de ataque a un hotel, realizado al parecer por algunas de las personas que estaba en estas movilizaciones. Este sitio de hospedaje terminó siendo incinerado y destrozado por estas acciones vandálicas. En conmemoración al inicio del paro nacional hace tres meses, en varias ciudades hubo convocatorias para protestas pacíficas, que terminaron con actos de violencia.

La dueña del hotel Los Dujos en Neiva, Marieta Falla, habló con Blu Radio donde explicó que durante el incendio y el ataque ninguna persona resultó herida. Este caso se conoció por medio de un video subido a las redes sociales en el que se escucha a Falla pedir que no sigan atacando la estructura del hotel.

“La afectación total fue en las oficinas del hotel. La parte de atrás, donde están las habitaciones, no resultó afectada, aunque tenemos algunos daños menores. Todos estamos con perfecta salud y eso es lo importante porque los daños materiales podemos repararlos”, aseguró Falla en esta misma entrevista.

La dueña del hotel aseguró que no estaba en el hotel cuando ocurrieron los hechos, pero que la llamaron para avisarle que estaba atacando e incendiando la edificación. Logró entrar por la zona del parqueadero y ahí fue que salió a gritar que por favor pararan de atacar.

“El Esmad estaba tratando de cubrir el lugar para que pudieran ingresar los bomberos a apagar el incendio. El punto blanco de esos muchachos siempre va a ser la Policía y creemos que por eso continuaban atacando. Este es un tema muy delicado para nosotros como empresarios porque sentimos que estamos exponiendo a la fuerza pública”, dijo la dueña del hotel Los Dujos.

Este establecimiento tuvo problemas económicos a causa de la pandemia. Marieta Falla aseguró que el hotel estuvo cerrado durante muchos meses sin recibir ingresos y que además a causa de la inseguridad que hubo durante las restricciones por el COVID-19 tuvo que pagar una persona que cuidara su patrimonio. Dice que muchas veces entraron a robarles aires acondicionados y televisores.

“Para nosotros, como para muchos otros, no ha sido fácil Este también es un mensaje para el gobierno, porque si no nos acaban ellos, lo hace la pandemia y si no es eso es el conflicto civil que se está presentando en este momento. Queremos que entre todos nos ayudemos y que saquemos adelante la empresa colombiana”, finalizó Falla.

Cuando empezó el paro nacional, Marieta Falla decidió acceder a una poliza de seguros ante este tipo de daños. Según ella lo hizo porque era evidente que al gobierno nacional y municipal se les había salido de las manos el tema de seguridad. Cuenta que ya empezó los trámites para poder reparar el hotel con este seguro.