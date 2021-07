Migración Colombia adelanta mecanismos para regular a migrantes de Necoclí

El director de la institución, Juan Francisco Espinosa, dijo en diálogo con RCN Radio que este es un problema que no solo afecta a Colombia y que entre todos los países deben buscar soluciones.

La crisis humanitaria en Necoclí, al norte de Antioquia, continúa. Según el alcalde del municipio, Jorge Tobón, hay 10.000 migrantes estancados en las playas ante la represión de lanchas que los lleven hasta el Chocó. El mandatario aseguró que los emigrados les dijeron a la autoridades que en los próximos días podrían llegar entre 30.000 y 40.000 emigrados desde el sur del continente.

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, aseguró que desde la institución ya están adelantando algunos mecanismos para regularizar el paso de estos migrantes que tienen a Colombia como una zona de tránsito, pues el objetivo final es poder llegar a Estados Unidos. Además dijo que este no era un problema exclusivo del país, sino que es algo mundial que le compete a otros gobiernos.

“Tenemos un actuar colectivo del Gobierno y las autoridades, para generar un fortalecimiento de pie de fuerza y buscar mecanismos para prevenir esta situación. Toda esta atención a esta causa la ha tomado la Cancillería, haciendo las alerta internacionales de estas personas que vienen desde Chile con el objetivo de llegar a Norteamérica”, dijo Espinosa en entrevista con RCN Radio.

Colombia tiene una frontera de familiaridad con Ecuador, uno de los países por donde entran estos migrantes. Al ser tan amplia la línea que divide a ambos países, es sencillo que haya puntos por donde las personas puedan entrar al país. El director de Migración Colombia dice que tienen que buscar una solución conjunta para sancionar a aquellas personas que estén ingresando al país de forma regular.

“Con el fortalecimiento en frontera disminuimos la presión de migrantes. Venimos conversando con Panamá, porque todas estas personas también se dirigen hacia ese país de Centroamérica. Esto migrantes que se mueven no lo hacen por capricho sino por necesidad y nos corresponde garantizarles protección, porque se empiezan a producir abusos con el tema de alimentación, hospedaje. No pueden resultar abusados y estamos haciendo presencia en la zona”, aseguró.

Frente a esta situación, el alcalde de Necoclí explicó que cuando empezó la pandemia por el COVID-19, Migración Colombia dejó de expedir los salvoconductos para los migrantes que entraban por el paso fronterizo de Rumichaca (Ecuador). Este documento permitía que los emigrados tuvieran una situación regulada por las autoridades y pudieran contratar hoteles y las lanchas y vehículos que los transportaban hasta salir del país.

“Cuando llegó la pandemia suspenden estos salvoconductos, ellos están entrando de manera ilegal al país por trochas, no por Rumichaca. Ninguna empresa legalmente constituida le puede prestar el servicio de transporte a esta población. Hace poco me llamaron del municipio que hay unos vehículos inmovilizados, hasta cinco días le hicieron comparendo, y la gente está judicializada porque no les pueden prestar servicio, ellos están de manera irregular en nuestro país”, aseguró Tobón.