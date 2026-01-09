Elecciones atípicas de alcalde en Girón: así será la logística y estos son los candidatos

Imagen de referencia. La Registraduría dispuso 39 puestos de votación en zonas urbanas, rurales y en el centro penitenciario. Foto: Área Metropolitana de Bucaramanga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El municipio de Girón, en Santander, tendrá el domingo 18 de enero elecciones atípicas para elegir al alcalde que estará al frente de la administración municipal durante el periodo restante, de dos años, luego de que anularan la elección realizada en 2023.

Lea: Transporte en el Valle del Aburrá: así quedaron las tarifas de bus para 2026

Estas elecciones se llevarán a cabo tras la decisión del Tribunal Administrativo de Santander y la Sección Quinta del Consejo de Estado, que ratificaron la nulidad de la elección de Campo Elías Ramírez como alcalde, por incurrir en doble militancia.

La jornada tiene un potencial electoral de 129.480 ciudadanos, quienes está habilitados para votar. En el primer Comité de Seguimiento Electoral analizaron los aspectos logísticos a definir y la seguridad en el proceso con la presencia de los delegados de la Registraduría, la Procuraduría, autoridades civiles y Fuerza Pública.

“Adelantamos el Comité de Seguimiento Electoral para la elección de alcalde de Girón, Santander, con el fin de garantizar la logística y los dispositivos de seguridad. Con la participación del Ministerio Público, las autoridades civiles, militares y de Policía, avanza la articulación interinstitucional en pro del correcto desarrollo electoral”, indicaron desde la Registraduría.

De acuerdo con la entidad, la jornada tendrá habilitada 39 puestos de votación, en los que 26 serán urbanos, 12 rurales y uno que estará en el centro penitenciario, todos con acompañamiento de la Fuerza Pública.

Le puede interesar: Así quedó el pasaje del Metro, tranvía y rutas integradas en Medellín

Además, el delegado de la Registraduría de Santander, Ricardo Montoya, aseguró que fueron seleccionados 2.596 jurados de votación quienes iniciaron las capacitaciones correspondientes desde este nueve de enero y serán hasta el 16 de enero.

“Se han realizado verificaciones en el sitio de escrutinio y se adelantan simulacros de preconteo, digitalización y escrutinio con el fin de garantizar la transparencia y eficiencia del proceso”, dijo Montoya a Caracol Radio.

También mencionó que los kits electorales llegarán en los próximos días y serán custodiados por la empresa contratista encargada para realizar la distribución en la madrugada del día de elecciones.

Candidatos a la alcaldía de Girón

En el tarjetón aparecen seis candidatos:

Campo Elías Ramírez, el alcalde al que le anularon la elección y volvió a inscribirse con el aval del partido Liga y coaval de La U.

William Mantilla, con apoyo del partido Conservador, quien obtuvo la segunda votación más alta en las elecciones pasadas.

Misael Luna Domínguez se inscribió con el aval del partido La Fuerza de la Paz.

Óscar Álvarez, ingeniero y propietario del Atlético Bucaramanga. Inscribió su candidatura con el aval del partido Nuevo Liberalismo y el coaval del partido Liberal.

Diego Armando Moreno se inscribió con el apoyo de la Colombia Humana.

Fernando Serrano Reina con el aval del partido ASI.