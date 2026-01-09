Así quedó el pasaje del Metro, tranvía y rutas integradas en Medellín

Imagen de referencia. El aumento del pasaje para la tarifa del usuario frecuente fue de COP 390. Foto: Metro de Medellín

El Metro de Medellín y los sistemas integrados anunciaron los ajustes que habrá en la tarifa que aplicará desde el sábado 10 de enero. Según el informe del Área Metropolitana del Valle de Aburrá el incremento promedio corresponde a un 12,1%, con variaciones según el perfil de los usuarios.

“Fue necesario revisar y ajustar las tarifas de transporte público colectivo y masivo porque los precios de las canastas de costos se ven directamente afectados por esta alza tan importante del salario. Eso sin duda nos lleva a una revisión y ajuste de la tarifa del transporte público debido a que la tarifa está afectada por las nóminas de los conductores, por las prestaciones de servicio de quienes hacen los mantenimientos de los vehículos, de quienes los alistan y otra cantidad de insumos que directamente van ligados al salario mínimo”, explicó Paula Andrea Palacio Salazar, directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Por esto, el ajuste busca cubrir el impacto del aumento mínimo sobre los costos operativos como combustible, nómina y mantenimiento, sin tener que trasladar toda la carga a los usuarios. La tarifa de usuario frecuente tuvo un aumento de COP 390, pasando de COP 3.430 a COP 3.820.

Las tarifas anunciadas aplican para los viajes que incluyen hasta cuatro integraciones del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá (SITVA), que son los recorridos más frecuentes en los usuarios. Quiere decir que estas integraciones corresponden a los transbordos que una persona puede realizar entre el Metro, tranvía, los cables, el Metroplús y las rutas alimentadoras, utilizando la tarjeta Cívica dentro del tiempo estipulado.

Así quedaron las tarifas:

Usuario frecuente: COP 3.820

Estudiantil: COP 1.600

Adulto mayor: COP 3.330

Persona con discapacidad: COP 2.720

Usuario al portador o eventual: COP 4.400

Además, el sistema contempla otras integraciones, desde la quinta hasta la décima, que aplican para trayectos más largos y con mayor número de transbordos, principalmente en zonas periféricas. Por esta razón las tarifas son superiores y están dirigidas a casos específicos, quiere decir que no corresponde al esquema tarifario que utiliza la mayoría de pasajeros pero que puedes tener en cuenta:

Para la integración de la 5 a la 7, que aplica cuando el viaje supera las cuatro integraciones habituales, las tarifas quedaron así: para el usuario frecuente COP 4.570, adulto mayor COP 4.080, estudiantil COP 2.350, persona con discapacidad COP 3.470 y al portador y eventual COP 5.150.

Luego está la integración 8 que corresponde a trayectos excepcionalmente largos (es poco frecuente), y son para los que realizan un número elevado de trasbordos dentro de un mismo viaje. El frecuente tiene un costo de COP 5.320, adulto mayor COP 4.830, estudiantil COP 3.100, persona con discapacidad COP 4.220 y al portador y eventual COP 5.900.

Finalmente tienen las integraciones 9 y 10, aplicadas a casos muy puntuales que necesitan múltiples conexiones entre rutas integradas y otros modos del sistema. Frecuente por COP 6.070, adulto mayor por COP 5.580, estudiantil COP 3.850, persona con discapacidad COP 4.970 y al portador y eventual COP 6.650.