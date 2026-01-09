Transporte en el Valle del Aburrá: así quedaron las tarifas de bus para 2026

Imagen de referencia. El ajuste aplica a servicios de transporte público del Valle de Aburrá, que moviliza cada día a usuarios entre Medellín y los municipios del Área Metropolitana. Foto: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá dio a conocer las nuevas tarifas del transporte público que entrarán en vigencia a partir del sábado 10 de enero, tras el ajuste técnico aprobado. El incremento promedio total fue fijado en 11,9%.

Según la explicación de la entidad, el ajuste responde al impacto del alza del salario mínimo en los costos operativos. Una parte de estos será asumida por la Alcaldía de Medellín y el Metro, con el fin de evitar un aumento mayor a los usuarios.

La directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Paula Palacio Salazar, manifestó que fue necesario la revisión y ajustes de las tarifas tanto del transporte público colectivo como del masivo por los precios de las canastas de costos que se vieron afectados por el incremento del salario mínimo.

Para los buses y micros que conectan a Medellín con los municipios del área metropolitana, los pasajes aumentaron entre COP 300 y COP 550, dependiendo de la distancia. Estos son las rutas y los costos de los pasajes:

Copacabana – Medellín: COP 3.900 (bus y micro)

Bello – Medellín: COP 3.900 (bus y micro)

París – Medellín: COP 3.800

Barrio Nuevo – Medellín: COP 3.800

Zamora – Medellín: COP 3.800

El Pinar – Medellín: COP 3.800 en bus y COP 3.900 en micro

Aranjuez – Medellín: COP 2.500

El Pinar – Santo Domingo: COP 2.750 en bus y micro

París – Picacho: COP 2.650

Terminal del Norte – Barrio Nuevo: COP 3.000

Mientras que para las rutas integradas intermunicipales tuvieron un incremento del 13,3% con tarifas diferenciadas por cuencas y quedaron de la siguiente manera:

Barbosa, Cuenca 7: COP 5.890

Girardota, Cuenca 7: COP 5.040 en bus y COP 5.390 en micro

Copacabana, Cuenca 7: COP 4.740

Bello, Cuenca 1: COP 4.715

Bello, Cuenca 1 (tarifa diferenciada): COP 5.330

París – San Félix, Cuenca 1: COP 6.780

Medellín, Cuenca 1: COP 4.715 en bus y micro

Medellín – Itagüí – La Estrella, Cuenca 4: COP 4.715 en bus y micro

Envigado – Sabaneta, Cuenca 5: COP 4.765

Envigado – EIA, Cuenca 5: COP 5.785

Envigado – (EIA + Circular), Cuenca 5: COP 6.635

Envigado (Arenales), Cuenca 5: COP 5.465

Envigado (Cátedra), Cuenca 5: COP 5.785

Caldas, Cuenca 9: COP 4.890

Recuerde tener en cuenta que las rutas rigen en ambos sentidos del recorrido. Finalmente, las tarifas de las rutas entre municipios quedaron aplicadas así:

Barbosa

Barbosa – Girardota: COP 4.200

Barbosa – Copacabana: COP 4.500

Barbosa – Bello: COP 5.050

Hatillo – Medellín: COP 5.050

Platanito Filoverde – Medellín: COP 5.050

Barbosa – Medellín: COP 5.350

Girardota

Girardota – Copacabana: COP 3.950

Girardota – Bello: COP 4.050

Girardota – Medellín: COP 4.400

La Palma – Medellín: COP 4.600

Envigado

Envigado – Medellín: COP 3.800 en bus y COP 3.900 en micro

Envigado – Itagüí: COP 3.800

Envigado – Sabaneta: COP 3.800

Itagüí

Itagüí – Medellín: COP 3.800

Sabaneta

Sabaneta – Medellín: COP 3.800

La Estrella

La Estrella – Medellín: COP 3.800

La Estrella – Sabaneta: COP 3.800 en bus y COP 3.900 en micro

Caldas

Caldas – Medellín: COP 4.000