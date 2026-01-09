Transporte en el Valle del Aburrá: así quedaron las tarifas de bus para 2026

Escucha este artículo
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá dio a conocer las nuevas tarifas del transporte público que entrarán en vigencia a partir del sábado 10 de enero, tras el ajuste técnico aprobado. El incremento promedio total fue fijado en 11,9%.
Según la explicación de la entidad, el ajuste responde al impacto del alza del salario mínimo en los costos operativos. Una parte de estos será asumida por la Alcaldía de Medellín y el Metro, con el fin de evitar un aumento mayor a los usuarios.
La directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Paula Palacio Salazar, manifestó que fue necesario la revisión y ajustes de las tarifas tanto del transporte público colectivo como del masivo por los precios de las canastas de costos que se vieron afectados por el incremento del salario mínimo.
Para los buses y micros que conectan a Medellín con los municipios del área metropolitana, los pasajes aumentaron entre COP 300 y COP 550, dependiendo de la distancia. Estos son las rutas y los costos de los pasajes:
Copacabana – Medellín: COP 3.900 (bus y micro)
Bello – Medellín: COP 3.900 (bus y micro)
París – Medellín: COP 3.800
Barrio Nuevo – Medellín: COP 3.800
Zamora – Medellín: COP 3.800
El Pinar – Medellín: COP 3.800 en bus y COP 3.900 en micro
Aranjuez – Medellín: COP 2.500
El Pinar – Santo Domingo: COP 2.750 en bus y micro
París – Picacho: COP 2.650
Terminal del Norte – Barrio Nuevo: COP 3.000
Mientras que para las rutas integradas intermunicipales tuvieron un incremento del 13,3% con tarifas diferenciadas por cuencas y quedaron de la siguiente manera:
Barbosa, Cuenca 7: COP 5.890
Girardota, Cuenca 7: COP 5.040 en bus y COP 5.390 en micro
Copacabana, Cuenca 7: COP 4.740
Bello, Cuenca 1: COP 4.715
Bello, Cuenca 1 (tarifa diferenciada): COP 5.330
París – San Félix, Cuenca 1: COP 6.780
Medellín, Cuenca 1: COP 4.715 en bus y micro
Medellín – Itagüí – La Estrella, Cuenca 4: COP 4.715 en bus y micro
Envigado – Sabaneta, Cuenca 5: COP 4.765
Envigado – EIA, Cuenca 5: COP 5.785
Envigado – (EIA + Circular), Cuenca 5: COP 6.635
Envigado (Arenales), Cuenca 5: COP 5.465
Envigado (Cátedra), Cuenca 5: COP 5.785
Caldas, Cuenca 9: COP 4.890
Recuerde tener en cuenta que las rutas rigen en ambos sentidos del recorrido. Finalmente, las tarifas de las rutas entre municipios quedaron aplicadas así:
Barbosa
Barbosa – Girardota: COP 4.200
Barbosa – Copacabana: COP 4.500
Barbosa – Bello: COP 5.050
Hatillo – Medellín: COP 5.050
Platanito Filoverde – Medellín: COP 5.050
Barbosa – Medellín: COP 5.350
Girardota
Girardota – Copacabana: COP 3.950
Girardota – Bello: COP 4.050
Girardota – Medellín: COP 4.400
La Palma – Medellín: COP 4.600
Envigado
Envigado – Medellín: COP 3.800 en bus y COP 3.900 en micro
Envigado – Itagüí: COP 3.800
Envigado – Sabaneta: COP 3.800
Itagüí
Itagüí – Medellín: COP 3.800
Sabaneta
Sabaneta – Medellín: COP 3.800
La Estrella
La Estrella – Medellín: COP 3.800
La Estrella – Sabaneta: COP 3.800 en bus y COP 3.900 en micro
Caldas
Caldas – Medellín: COP 4.000