Cabecilla del Tren de Aragua murió al caer de edificio en persecución, en Sabaneta

En el municipio de Sabaneta se registró, en la mañana del pasado jueves 9 de octubre, la muerte del venezolano Ender Alexis Rojas Montana, presunto cabecilla del Tren de Aragua, que era buscado por autoridades chilenas y peruanas. El sujeto cayó de un edificio cuando quedó acorralado por las autoridades nacionales y extranjeras que realizaban un operativo para capturarlo.

El hecho se registró en un edificio sobre la calle 72 sur con la carrera 34, en el sector de Aves María, hasta donde llegaron miembros de la Interpol, la Policía Nacional de Colombia y la Policía de Investigaciones de Chile en busca de Rojas Montán, de 31 años, pero cuando ingresaron a la fuerza al apartamento se dieron cuenta de que el sujeto había caído al vacío y había fallecido.

Al parecer, el venezolano salió por el balcón del apartamento, en un quinto piso, e intentó saltar a otro que estaba piso más abajo, en su intento por escapar de las autoridades, pero se resbaló, falló y cayó sobre el pavimento, lo que produjo su muerte instantánea.

Ante lo ocurrido, las autoridades hicieron el levantamiento del cuerpo. De igual forma, señalaron que en el apartamento fueron capturadas otras tres personas, de las que se investiga si harían parte de la red criminal.

Rojas Montana era señalado de ser el segundo al mando de la facción Dinastía Alayón del Tren de Aragua, que tiene operación en Perú y se dedica al tráfico de personas, la explotación sexual y los homicidios. El sujeto había sido capturado en 2024, en Chile, acusado por asociación ilícita y el secuestro de una persona en Coquimbo, pero tras el pago de cerca de US 5.000, le dieron casa por cárcel y huyó a Colombia, donde finalmente se escondía.