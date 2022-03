ELN anunció cese al fuego de cara a las elecciones del 13 de marzo

El cese al fuego anunciado durará cinco días. Foto: AFP

El Ejército de Liberación Nacional, Eln, anunció a través de un comunicado el cese al fuego desde el 10 hasta 15 de marzo, para “facilitar la jornada electoral y la asistencia a las urnas de quienes quieran votar”.

El grupo armado aclaró que este gesto no es para el Gobierno nacional sino para la población, quienes asistirán a las urnas el domingo 13 de marzo para elegir a los nuevos representantes del Congreso.

“No es un gesto con este gobierno quien siempre se ha negado a la paz y a cualquier cambio que beneficia a las mayorías, promotor de mayor pobreza para los colombianos y mayor riqueza para los ricos, así como de un nuevo ascenso del paramilitarismo, gestor de la más despiadada represión contra la protesta social y el asesinato de sus dirigentes”, manifestó el Eln.

Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, manifestó que no cree en el cese al fuego anunciado. “Lo que quieren es influir en las elecciones para que les abran falsos diálogos de paz o algunos otros les ofrezcan perdón social. La sociedad colombiana no se doblega, la sociedad colombiana trabaja. Los mensajes que mandan algunos como estos terroristas son mensajes con propósitos políticos, nosotros, con la fuerza pública, estamos dedicados a garantizar la seguridad, hoy y siempre estén o no estén con mensajes o sin mensajes de ellos”, manifestó desde Bucaramanga el ministro.

