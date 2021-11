Eln dio prueba de supervivencia del soldado Huber Chogó, secuestrado en Catatumbo

El Eln difundió, mediante redes sociales, la prueba de supervivencia del soldado Huber Fabián Chogó. Se trata de un video enviado desde el Catatumbo (Norte de Santander) en el que se observa al soldado sentado con la bandera del grupo armado ilegal detrás de él.

Acompañando las imágenes se escucha una canción alusiva al Eln.

Chogó había sido secuestrado a mediados de septiembre de 2021 cuando regresaba de un permiso a la base militar de El Tarra, municipio nortesantandereano y fue detenido con dos de sus compañeros. Hace parte del quinto batallón, Francisco José de Caldas.

“Me encuentro detenido por el Ejército de Liberación Nacional (Eln). El trato ha sido muy bueno, he tenido buena alimentación, todo lo que he necesitado me lo han dado. Hoy recuerdo las palabras de mis cursos Muñoz y Castillo, que esto hay que vivirlo en experiencia propia”, dijo el soldado en el video.

Huber Fabián Chogó también le envió un mensaje a su familia. “Mamá, hermanos, les mando un saludo grande y no se preocupen por mí, estoy bien. Y saludes a mi tía”, añadió. Esta información se conoce luego de dos meses en que los familiares del soldado no sabían qué grupo lo tenía en cautiverio. Inicialmente se pensó que las disidencias estarían tras el hecho, pero estas desmintieron esa posibilidad.

Nedy Becerra, mamá del soldado Huber Fabián Chogo, se alegró con el video de su hijo. “Estoy feliz y emocionada por verlo nuevamente. Desde la distancia hijo, saludos, recuerde siempre que desde el corazón te llevamos y te amamos. Nunca te hemos dejado solo, siempre hemos estado contigo”, dice la mujer en el video publicado por el medio local La Opinión. Becerra también le pidió al Eln que liberara a su hijo prontamente.

En la zona del Catatumbo hay presencia tanto del Eln como de las disidencias. Las autoridades adelantan acercamientos con dichos grupos para liberar a los tres uniformados que se encuentran secuestrados: Dayan Leonardo Ávila Chona, Huber Fabián Chogó y Jeison Martínez Tapias.