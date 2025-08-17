Reabrieron vía entre Medellín y Eje Cafetero: estas son las condiciones y horarios

La apertura del paso en el sector de Sinifaná lo harán de manera progresiva. Foto: Covipacífico

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Reabrieron paso por el sector Sinifaná, entre el PR 56+000 y el PR 60+000 de la ruta nacional Troncal del Café, que conecta el municipio de Amagá con el corregimiento de Bolombolo de Venecia, Antioquia. La apertura fue adelantada para este domingo 17 de agosto, ya que estaba prevista para el lunes 18.

Lea: Hallaron sin vida a turista italiano en hostal de Getsemaní, en Cartagena

La Concesionaria Vial del Pacífico, COVIPACÍFICO S.A.S., confirmó la reapertura debido a la urgencia de restablecer la conectividad en esta vía, que estuvo cerrada por más de tres meses por pérdida de la banca y otras afectaciones del terreno.

Por el momento, el paso será exclusivo para vehículos livianos de categorías I y II, en el que podrán transitar vehículos de hasta 25 pasajeros. Mientras tanto, la restricción de vehículos de carga se mantiene por las condiciones del terreno y las obras que continúan.

Además, la apertura tendrá horarios específicos y operará de la siguiente manera:

De lunes a sábado tendrá apertura entre las 5:30 a.m. y las 8:30 a.m., luego entre la 1:30 p.m. y las 6:30 p.m., por lo que los cierres serán de 8:30 a.m. a 1:30 p.m. y de 6:30 p.m. a 5:30 a.m. Y los domingos y festivos el paso estará habilitado desde las 5:30 a.m. hasta las 6:30 p.m.

Le puede interesar: Hombres armados mataron a un paciente durante su traslado en ambulancia en Nariño

“Durante los cierres programados se adelantarán actividades como cortes, movimientos de tierra y protección de taludes, necesarias para la estabilización del tramo y el avance de las obras de recuperación parcial de la banca”, especificó la concesionaria vial.

También, recomendaron a los conductores estar atentos a los canales oficiales de la concesionaria ya que por lluvias podrían presentarse restricciones adicionales por seguridad.

Estas son las vías alternas que recomendaron. Para quienes se transportan desde el Suroeste hacia Medellín en vehículos livianos:

La Pintada- Puente Iglesias-Fredonia- Medellín

La Pintada – Santa Barbara – Medellín

La Pintada- Bolombolo- Venecia- Medellín

Desde Medellín hacia el Suroccidente:

Medellín- Fredonia- Puente Iglesias – La Pintada

Medellín – Venecia – Bolombolo- La Pintada

Medellín – Santa Barbara- La Pintada

Para vehículos de carga que van desde el Suroeste hacia Medellín:

La Pintada- Peñalisa - Santa Fe de Antioquia- Medellín

La Pintada- Santa Barbara- Primavera- Medellín

Y desde Medellín hacia el Suroeste la vía que deben tomar es Medellín – Santa Fe de Antioquia – Peñalisa - La Pintada.

“Tal como nos comprometimos, la recuperación del paso en Sinifaná se hará de manera progresiva, priorizando siempre la seguridad de los usuarios y la continuidad de las obras, con el objetivo de lograr la habilitación plena en el menor tiempo posible. Agradecemos la comprensión de los usuarios de la vía y reiteramos nuestro compromiso con la conectividad y el desarrollo vial del Suroeste antioqueño”, agregaron.