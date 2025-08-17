No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombia
Medellín

Encontraron sin vida a joven que desapareció en Urabá tras choque de lanchas

La lancha de pesca artesanal en la que iba el joven chocó con una embarcación de la Armada Nacional en Turbo, Antioquia.

Redacción Colombia
17 de agosto de 2025 - 05:51 p. m.
Imagen de referencia. El cuerpo del joven fue encontrado en aguas del municipio de Necoclí tras cuatro días de búsqueda.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga
Hallaron el cuerpo de Julio Lara Gutiérrez, de 17 años, en zona marítima del municipio de Necoclí, en el Urabá antioqueño, luego de cuatro días de búsqueda. El joven había desaparecido tras un accidente marítimo que ocurrió el martes 12 de agosto en un sector del municipio de Turbo.

El joven fue reportado como desaparecido después de que la lancha de pesca artesanal en la que iba chocara con una embarcación de la Armada en el corregimiento de Punta de Piedra.

La Armada explicó a través de un comunicado que la lancha en la que se movilizaba el joven realizaba labores de pesca en un horario no permitido y sin señalización.

Tras el choque, activaron las labores de búsqueda que se prolongaron durante cuatro días. Finalmente fue encontrado a 46 kilómetros de Turbo en carretera, en aguas del municipio de Necoclí.

Los habitantes de Turbo protestaron y realizaron bloqueos en la vía pidiendo mayor apoyo para localizar el cuerpo del joven, quienes además señalaron que la embarcación de la Armada habría generado el choque, en el que también resultó herido Eliécer Rivera Quintana. Las autoridades recolectan información para determinar las causas del accidente.

Por su parte, la Junta de Acción Comunal (JAC) de Punta de Piedra lamentó la muerte del joven. “Nos unimos al dolor de su familia, acompañándolos con respeto, amor y solidaridad. Que su memoria nos inspire a seguir cuidándonos, a seguir luchando, a seguir unidos. Q.E.P.D. Julio Lara Gutiérrez. Tu luz sigue encendida”, mencionaron en un comunicado.

Por Redacción Colombia

