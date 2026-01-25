Masacre en el Catatumbo: tres hombres fueron asesinados en zona rural de El Carmen

El ataque ocurrió en zona rural del corregimiento de Guamalito, donde fueron hallados los cuerpos sin vida y los vehículos incinerados. Foto: Archivo Particular

En la vía que comunica al corregimiento de Guamalito, jurisdicción de El Carmen, Norte de Santander, con el sector de Ayacucho, en la subregión del Catatumbo, fueron asesinados tres hombres con arma de fuego el sábado 24 de enero.

Según la información preliminar, los hombres se desplazaban en una camioneta y una motocicleta cuando fueron interceptados en una zona rural por los atacantes, quienes los obligaron a bajar de los vehículos y les dispararon en repetidas ocasiones, causándoles la muerte en el lugar.

Una de las víctimas corresponde a Nixon Medina, alias “Tata”, y otro de ellos era llamado alias “Alex”. De acuerdo con información preliminar, Medina sería dinamizador del narcotráfico entre los departamentos de Cesar y Norte de Santander y haría parte de la red de apoyo del ELN, específicamente del frente Camilo Torres Restrepo. Además, estaría vinculado a un proceso por el delito de concierto para delinquir y presuntamente coordinaba la comercialización de drogas en la vereda La Osa, jurisdicción de El Carmen.

Mientras que alias “Alex” estaría encargado de la comercialización de estupefacientes para la misma estructura criminal y estaría al servicio de alias “Tata”. Y la tercera víctima aún no ha sido identificada.

Unidades de la Policía y organismos de investigación judicial realizaron el levantamiento de los cuerpos, adelantan las investigaciones correspondientes y recolectan material probatorio en el lugar del ataque.

El caso es analizado en el contexto de las disputas armadas y economías ilegales que persisten en esa zona del país, donde hay presencia de las disidencias de las Farc y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Un hecho similar ocurrió el viernes 23 de enero en Lérida, Tolima, en el que asesinaron a tres integrantes de una misma familia. Según la información de las autoridades, hombres armados ingresaron a la vivienda y dispararon contra los dos hombres y una mujer.