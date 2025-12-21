Empezaron las operaciones de Businú, el transporte público fluvial de Montería

Businú beneficiará a más de 95.000 personas. Foto: Alcaldía de Montería

Con la llegada de las embarcaciones “Yapel” y “Betancí” a Montería, se iniciaron los planes pilotos para la entrada en operación comercial de Businú, el sistema de transporte público al que le apostó la ciudad y que se ha venido consolidando desde 2021.

La puesta en marcha de los servicios de Businú se hicieron este fin de semana en presencia del alcalde Hugo Kerguelén García, junto al almirante Luis Fernando Márquez Velosa, inspector general de la Armada Nacional.

En medio del evento, el mandatario resaltó que la puesta en marcha del plan piloto “está por encima de los periodos (las alcaldías), que trasciende las diferencias políticas, que no pertenece a una administración, sino a una ciudad”.

En la tradición Zenú, Yapel es el inicio del tejido: el primer cruce que da forma a todo lo demás.

Así nace la primera embarcación de Businú: el comienzo de un nuevo tejido entre el río Sinú, la ciudad y su gente.

Volver al río es volver a nuestro ADN. pic.twitter.com/q4sNkhLNqE — Hugo F. Kerguelen G. (@kerguelenhugo) December 15, 2025

El nuevo sistema de transporte en Montería a más de 95.000 personas, que se podrán movilizar por tres estaciones en Rancho Grande, Centro Verde y Centro Calle 22. Así como, las embarcaciones, construidas por Coctemar contarán con la capacidad de movilizar a 36 pasajeros, dos tripulantes y tendrán espacio para personas con movilidad reducida.

“La llegada de estas primeras embarcaciones demuestra que el Gobierno Nacional cumple. La Nación puso la mayor parte de los recursos porque creemos en una movilidad que integra territorios, dignifica a la gente y convierte los ríos en oportunidades reales de desarrollo para Montería”, indicó la Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Por su parte, Kerguelén aseguró que “durante años, Montería creció de cara al río, pero sin aprovecharlo plenamente como eje de movilidad. Hoy, esa historia comienza a cambiar. Estamos convirtiendo el río en una verdadera alternativa de transporte para los ciudadanos, un compromiso cumplido que marca el inicio de una transformación en la manera de moverse por la ciudad”.

Desde la alcaldía se resaltó que el proyecto costó COP 9.000 millones, mientras que en la construcción de las embarcaciones se generaron 320 empleos directos y 960 empleos indirectos.

“Businú no solo optimizará los tiempos de desplazamiento de los monterianos, sino que aprovechará el río como eje estructurante del desarrollo urbano”, concluyó la administración