Incendio en el centro de Bucaramanga deja más de 10 locales comerciales destruidos

Al menos una decena de locales comerciales se vieron afectados por las llamas. Foto: Alcaldía de Bucaramanga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un incendio de grandes proporciones se registró en la mañana de este domingo 21 de diciembre, en el centro de Bucaramanga, en medio de una concurrida calle de comercio, que dejó más de una decena de locales destruidos.

Lea: Masacre en Cesar: asesinaron a una pareja y su hija de 12 años en Río de Oro

El hecho se presentó sobre las 6:00 a.m. en el comercio conocido como el Palacio de la Moda, en la carrera 16, entre 35 y 36, donde las llamas se abrieron paso rápidamente entre los locales de ropa y juguetes, dejando aproximadamente 15 locales afectados, según indicó el alcalde de la ciudad, Cristian Portilla.

En videos compartidos en redes sociales se ve a varios compradores corriendo, ante la columna de humo que sale del establecimiento comercial. A la par, varios vendedores recogen sus mercancías para alejarse de las llamas.

Con todos los cuerpos de socorro y emergencia acudimos a proteger la vida y propiedad privada de los comerciantes del centro que fueron afectados por un incendio.



Rechazo categóricamente los actos de vandalismo y robo que cometieron algunas personas que, en lugar de ayudar,… pic.twitter.com/QWogUbrV97 — Cristian Portilla (@Cportilla40) December 21, 2025

La emergencia fue atendida por miembros de la Policía Nacional, el equipo de Bomberos y la oficina de Gestión del Riesgo. Sobre esto, el comandante de la Policía de Bucaramanga, William Quintero, aseveró que “hay muchas personas que llegaron a aprovechar la tragedia de estos ciudadanos para hurtar sus elementos”.

Le puede interesar: No será tan fácil darles rienda suelta a los coches eléctricos en Cartagena

En medio del caos provocado por el incendio registrado en la carrera 16 de Bucaramanga, delincuentes aprovecharon la situación para robar parte de la mercancía que logró salvarse de las llamas. El grupo UNDMO de la Policía hace presencia en el lugar para mantener el orden. pic.twitter.com/K7bEh2U962 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) December 21, 2025

Ante esto, las autoridades indicaron que se aseguró la zona y se evacuó a los compradores.“Posteriormente, enviamos unidades del UNDMO (antes Esmad) para evitar que ingresaran a la zona del incendio, primero que todo para preservar la vida y, segundo, para ir ayudando a sacar los elementos que no hayan sido incinerados en este lugar”.

Ante las afectaciones que generó la emergencia entre los comerciantes, el alcalde Portilla anunció que reubicarán de forma temporal a los afectados y se les dará ayudas para que puedan seguir vendiendo sus productos. Por lo que hizo un llamado a los bumangueses a ayudar a estas personas.

El alcalde @Cportilla40 acudió de forma inmediata al lugar de la emergencia en el centro de Bucaramanga, en la cual @bomberos_bga controló el incendio presentado en varios locales comerciales.



El mandatario anunció ayudas para los comerciantes afectados. pic.twitter.com/0NC30kolVr — Alcaldía de Bucaramanga (@AlcaldiaBGA) December 21, 2025

“No van a estar solos nuestros comerciantes y toda la ciudad los vamos a estar apoyando. Les vamos a estar compartiendo, en el transcurso del día, la metodología para que estos comerciantes puedan vender sus productos en algunos puntos de nuestra ciudad. Bucaramanga es un momento de estar unidos; en esta época de Navidad, nada ni nadie nos va a empañar la alegría de la Navidad”, añadió el mandatario.

La conflagración fue controlada en el transcurso de la mañana por el cuerpo de Bomberos. Por el momento, no se conocen las posibles causas del incendio.