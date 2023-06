En Bucaramanga, niña se quemó tras sentarse sobre pegamento en un restaurante

Imagen de referencia. La menor se encuentra en la Unidad de quemado del Hospital Universitario de Santander. Foto: EFE - MIGUEL LEMUS

En un restaurante ubicado en el barrio Terrazas, de la Comuna 12 de Bucaramanga, se presentó un hecho que ha sido catalogado como insólito. Se trata de una menor de 5 años, quien sufrió una grave quemadura en los glúteos tras sentarse sobre una silla del establecimiento.

Lea: Joven se tiró del puente de la novena en Bucaramanga y sobrevivió.

De acuerdo con los padres de la menor, su hija se encontraba en la zona de juegos infantiles del restaurante junto con una amiga, cuando se sentó sobre una silla que tenía pegamento, que al parecer era de tipo instantáneo.

“Mi hija se sentó en una silla y empezó a gritar desesperada, sintió el quemonazo. Del desespero, ella se quitó el pantalón, y como eso la dejó pegada, arrasó con la piel”, dijo el padre de la niña al periódico Vanguardia.

Más noticias de Colombia En Cartago, dos jóvenes llevan 13 días desaparecidos: esto se sabe del caso Los menores identificados como Nicolás Aristizábal y Daniela Díaz desaparecieron desde el sábado 3 de junio en Cartago. Leer más En Cartago, dos jóvenes llevan 13 días desaparecidos: esto se sabe del caso Se presenta incendio forestal en Cerro Gordo del municipio de Mosquera, en Cundinamarca Se presenta incendio forestal en Cerro Gordo del municipio de Mosquera, en Cundinamarca A esta hora, bomberos de Cundinamarca trabajan en el control de las llamas del incendio forestal en el municipio de Mosquera. Leer más Se presenta incendio forestal en Cerro Gordo del municipio de Mosquera, en Cundinamarca

La menor tuvo que ser trasladada a la Clínica Chicamocha, en donde le diagnosticaron quemaduras de gravedad, por lo que tuvo que ser remitida a la Unidad de Quemados del Hospital Universitario de Santander, según reportó El Frente, periódico local.

La niña podría necesitar un injerto de piel debido a la profundidad de las heridas, sin embargo, aún se espera el dictamen final del personal médico.

Por su parte, la familia de la afectada hace un llamado a los propietarios del restaurante para que los contacten y expliquen con prontitud cómo el pegamento llegó a esta zona, sobre todo, en donde juegan los infantes.

Lea también: Obrero murió luego de caer de la construcción de un edificio donde trabajaba.

“Los del restaurante no nos han dicho nada, no se han comunicado con nosotros para nada, ni para saber cómo está la niña. Ellos no ven el dolor por el que estamos pasando y dicen que no saben cómo apareció eso ahí. Se imaginan en donde un niño se hubiera echado ese pegante en el ojo”, dijo el padre al medio ya mencionado.

¿Qué respondió el restaurante?

Ante el caso, el restaurante emitió un comunicado este viernes en el que manifestó su solidaridad con la familia de la menor y afirma que su principal objetivo es velar por el bienestar y seguridad de sus clientes.

“Queremos expresar nuestra profunda preocupación por lo sucedido y reiterar nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de todos nuestros clientes, especialmente de los niños/as que visitan nuestras instalaciones”.

Asimismo, aseguró que su personal desconocía la procedencia del pegamento. “No es de propiedad ni uso del restaurante, ni fue llevado al lugar por ninguno de nuestros trabajadores. Además, que previo a que la menor hiciera uso de los juegos, se había realizado la limpieza y adecuación de nuestra zona de juegos, sin que estuviera el tubo de pegamento referido”, señaló el establecimiento, que aprovechó para recordar la importancia de que los niños estén supervisados y acompañados por un adulto.

“Es de aclarar que, aunque realizamos inspecciones a la zona de juego, es importante que los adultos supervisen en todo momento el uso de los juegos, pues por circunstancias ajenas a nosotros pueden generarse incidentes fuera de nuestro control”.

Le recomendamos: En Barrancabermeja, una mujer resultó quemada tras explosión de un pozo.

Por último, el restaurante aseguró que brinda apoyo a la familia afectada y adelantan investigaciones para determinar las causas de lo sucedido

“Nos hemos puesto en contacto con la familia para ofrecer nuestro apoyo en lo que nos sea posible. Queremos determinar las causas y la forma en la que pudo haber ocurrido el suceso, dado que, como ya indicamos, el pegamento no es de nuestra propiedad ni se encontraba allí. Por lo que prioridad aclarar lo ocurrido y poder comunicar con veracidad los hechos a nuestros clientes”.