En el Cauca, asesinaron a un líder comunitario y a un firmante de paz

Juan Pablo Ruiz Chanchí, agricultor y mototaxista de Sucre y Raúl Garzón López, firmante del Acuerdo de Paz de 2016, fueron las víctimas de dos hechos de violencia en el Cauca. Foto: Archivo particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Asesinaron en hechos aislados a dos hombres en los municipios de Rosas y Sucre en el Cauca. Las víctimas fueron identificadas como Raúl Javier Garzón López fue firmante del Acuerdo de Paz en 2016 y Juan Pablo Ruiz Chanchí, era un líder comunitario, agricultor y mototaxista.

Lea: Asesinaron a jefe de seguridad del alcalde de Arauca

El primer crimen ocurrió en una zona rural del municipio de Rosas el viernes 12 de septiembre, en el que hombres armados y encapuchados ingresaron a la vivienda de Raúl Garzón, de 37 años, y lo asesinaron frente a su familia.

Garzón se había acogido al proceso de reincorporación tras la firma del Acuerdo de Paz y en los últimos años había impulsado iniciativas agrícolas independientes en la región.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) categorizó el hecho como parte de un “exterminio sistemático contra los firmantes de paz”, recordando que en lo que va del año han asesinado a 33 excombatientes, seis de ellos en el Cauca.

El Componente Comunes del Consejo Nacional de Reincorporación se pronunció ante este hecho, asegurando que han vuelto ser blanco de ataques que niegan el sentido de lo pactado. “El respeto a la vida, base del Acuerdo de Paz, está siendo vulnerado. No puede haber más retrocesos ni más víctimas”, mencionaron.

Le puede interesar: Decretaron toque de queda en Briceño y Anorí en Antioquia

Por su parte, el segundo ataque ocurrió en el municipio de Sucre el sábado 13 de septiembre contra el líder comunitario Juan Pablo Ruiz. Hombres armados ingresaron a una panadería del casco urbano en la que se encontraba Ruiz con su madre y lo asesinaron.

Ruiz era reconocido por su compromiso social, por su liderazgo entre los mototaxistas de la zona y por haber acompañado la política del actual alcalde, Carlos Ruber Mora Mora.

Organizaciones sociales y de derechos humanos piden al gobierno reforzar las garantías de seguridad en los territorios más afectados con medidas de protección efectivas para líderes comunitarios, campesinos y firmantes de paz.

Este hecho se registró dos días después del asesinato de una lideresa social y madre comunitaria del mismo municipio. Laura Enid Guzmán Macías fue asesinada a disparos cuando se desplazaba a su casa en la vereda Quiteto.