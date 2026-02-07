Rescataron el cuerpo de la séptima víctima mortal de avalancha en Mallama, Nariño

Equipos de socorro recuperaron en la tarde de este sábado el último cuerpo. Foto: EFE - Gobernación de Nariño

Las autoridades rescataron el cuerpo de la séptima víctima del derrumbe que se presentó en la noche del pasado viernes 6 de febrero en zona rural del municipio de Mallama, en Nariño, que dejó siete viviendas sepultadas y siete personas muertas.

La avalancha se registró en la vereda Oscurana, sobre las 10:00 p.m., luego de que un aguacero provocó la creciente súbita de un arroyo y con ello una corriente de lodo que taponó completamente cinco viviendas de zona rural del municipio.

De acuerdo con las autoridades, las víctimas mortales pertenecen a una misma familia, así como entre las personas identificadas se encuentra una joven de 17 años de edad. Entre las edificaciones afectadas está el puesto de salud del sector.

#TRAGEDIA. En vda/Oscurana, mpio/Mallama (Nariño) donde un deslizamiento de tierra provocado por fuertes lluvias dejó hasta ahora cuatro muertos viviendas sepultadas. Organismos de socorro y autoridades trabajan en la zona para atender a damnificados y búsqueda de desaparecidos. pic.twitter.com/zSI4iOX7vu — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 7, 2026

La emergencia es atendida por cuerpos de socorro de Mallama, Túquerres, Ipiales y Sapuyes, a los que se han sumado miembros de la Defensa Civil, quienes pese al riesgo de nuevos deslizamientos, persistieron en la búsqueda de los desaparecidos a lo largo de este domingo.

“Esta es la casa del Silvio, para acá no hay nada, está todo desaparecido, allá está la casa del tío Rafael, la casa nuestra, la de los abuelos, aquí no hay nada, todo está desaparecido”, señaló uno de los habitantes de la zona, momentos después de registrada la tragedia.

Sobre la emergencia, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, indicó que se instaló un puesto de mando unificado (PMU) en el municipio, así como señaló que de la emergencia salieron dos personas heridas, siete viviendas destruidas, además de un puesto de salud y un centro educativo afectados.

“Desde el momento en que se conoció la emergencia, activamos organismos de socorro, búsqueda con caninos, atención psicosocial, maquinaria y ayuda humanitaria inmediata. La prioridad es proteger la vida y acompañar a las familias afectadas”, añadió el mandatario.

#AEstaHora lideramos el PMU en Mallama para coordinar en territorio la respuesta institucional frente al deslizamiento ocurrido en la vereda La Oscurana, que deja 7 personas fallecidas, 2 heridas, 7 viviendas destruidas, además de un puesto de salud y un centro educativo… pic.twitter.com/yVscC5M5si — Luis Alfonso Escobar (@LuisAlfonsoEsc) February 7, 2026

Identifican a víctimas del derrumbe en Mallama

El secretario de Gobierno del municipio de Mallama, Darío Palacios, señaló que entre las víctimas del alud en la vereda Oscurana se encuentran dos de sus tíos y sus familias. Entre ellos están Pablo Palacios, su esposa Luz e hijo Jesús Darío.

Igualmente, en la lista están Pedro Palacios, su esposa Julia Guelpad, su hijo César Palacios y su nieta Cintia Palacios, quien era una reconocida deportista de la región.

Llamado al Gobierno nacional

Tras registrarse la tragedia como consecuencia de las fuertes lluvias que han caído en los últimos días en la región, el alcalde del municipio, Giovanny Muñoz, pidió “a la Gobernación de Nariño y al Gobierno Nacional para que nos apoyen con la ayuda humanitaria; lastimosamente se fue el fluido eléctrico, se fue la bocatoma del acueducto y el puesto de salud también quedó destruido”.

En respuesta, el secretario de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación de Nariño, Alex González, señaló que a la zona se envió maquinaria amarilla para apoyar las labores de rescate, pero “hacemos nuestro llamado ante este evento de desastre natural que ya sobrepasa las capacidades departamentales; es a la nación porque es un evento realmente de una magnitud que desborda las capacidades del departamento”.