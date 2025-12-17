En medio de un hecho de intolerancia asesinaron a dos hombres en Ibagué

Imagen de referencia. El asesinato se registró entre los barrios Avenida y Combeima, en Ibagué. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En la madrugada de este miércoles 17 de diciembre se registró un asesinato en medio de un hecho de intolerancia, entre los barrios Avenida y Combeima de Ibagué. Las víctimas fueron dos hermanos que se movilizaban en un vehículo.

El hecho fue confirmado por el coronel Diego Edixon Mora Muñoz, comandante de la Policía Metropolitana, quien indicó que sobre las 3:45 a.m. una patrulla encontró a los dos hombres muertos dentro de un vehículo Mazda 2 de placa JBX 757.

Según explicó el secretario de Gobierno de Ibagué, Francisco Espín, a medios locales, el crimen se habría registrado en medio de un hecho de intolerancia debido a que, previo al ataque, las víctimas habrían tenido un enfrentamiento con los ocupantes de un Spark, quienes finalmente les dispararon.

“De acuerdo con la información recolectada en el lugar, allí se había presentado una riña (...) Uno de ellos presenta anotaciones por investigaciones por parte de la Fiscalía”, añadió Mora Muñoz.

Identifican a los dos hombres asesinados en Ibagué

Las dos víctimas mortales del crimen que se registró en la madrugada de este miércoles en la capital tolimense fueron los hermanos Cristian Mauricio Maecha Aguilar y Juan David Maecha Aguilar. Según las autoridades, el primero tenía anotaciones por hurto, violencia intrafamiliar, lesiones personales y porte y tráfico de estupefacientes.

El levantamiento de los cuerpos estuvo a cargo del CTI de la Fiscalía, mientras que las autoridades señalaron que adelantan las investigaciones para determinar las motivaciones del crimen, debido a que una de las hipótesis plantea una presunta disputa entre familias.

Además, la Policía indicó que busca a los responsables del asesinato, por lo que pidieron apoyo de la comunidad, a la que le recordaron que está habilitada la línea 123 o pueden acercarse a la cualquiera de las estaciones de la Policía de la ciudad para brindar cualquier información.