En Santander solo hay vacunas Pfizer y AstraZeneca

Durante los próximos 15 días Santander solo dispondrá de dosis de las vacunas Pfizer y AstraZeneca destinadas para toda la población, pero con énfasis en los grupos de mayor riesgo.

Esto quiere decir que durante los próximos días no habrá dosis de Moderna ni de Sinovac. “El departamento no tiene segundas dosis Moderna, y ante ello, no se reporta la llegada de más biológicos de esta farmacéutica por las próximas semanas, de acuerdo a lo comunicado por el Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud)”, explicó la Secretaría de Salud departamental.

También puede leer: Así funcionará el pico y placa en Bucaramanga esta semana

Aún quedan algunas primeras dosis Pfizer, Moderna y AstraZeneca; y segundas dosis Pfizer, Sinovac y AstraZeneca, aunque se prevé que se agoten en las próximas horas o días. Cabe resaltar que la segunda dosis de Pfizer se está aplicando doce semanas después de la primera aplicación.

Hasta el 31 de agosto, en el departamento se han aplicado 1.763.033 dosis de las 1.829.833 dosis que ha recibido Santander, esto quiere decir que hay un porcentaje de distribución del 97% de aplicación de vacunas. La mayoría se han aplicado en el área metropolitana: Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

Le puede interesar: Basuras en Santander: crisis sin solución a la vista

“Hay dosis de Pfizer para menores y mamás. Por ahora, no tenemos otras primeras dosis. Continuamos a la espera del envío de nuevos biológicos”, manifestó la alcaldía de Bucaramanga. Por el momento en el municipio cuenta con algunas segundas dosis de Sinovac, Pfizer y AstraZeneca.

En la capital santandereana hay 29 puntos de vacunación a los que las personas se pueden acercar de 7:00 a.m., a 4:00 p.m., dentro de esos está: Centro Comercial El Cacique, Megamall, San Andresito La Isla, la clínica Bucaramanga, San Luis y centros de Salud de Morrorico, Toledo Plata y Mutis.