La respuesta de Jaime Andrés Beltrán tras ser anulada su elección como alcalde

Luego de que la sección Quinta del Consejo de Estado decidió rechazar la recusación que interpuso Jaime Andrés Beltrán a la nulidad de su elección como alcalde de Bucaramanga por doble militancia, el mandatario publicó un video refiriéndose a su salida de la alcaldía.

“Más de 92.000 personas votaron para que Jaime Andrés fuera alcalde, pero el Consejo de Estado, en segunda instancia, decidió que esa elección fue anulada, pero es importante aclarar que lo que el Consejo de Estados determina es que esa elección no existió, pero en ningún momento es una destitución o una inhabilidad y mucho menos una sanción por actos de corrupción”, señaló Beltrán en el video.

Sumado a esto, y una vez agotados todos los recursos para permanecer en el cargo, aseguró que: “soy garantista de la institucionalidad y del respeto a las diferencias de cada una de las Cortes, pero también, de acuerdo con las diferentes voces de expertos, tenemos que replantear el debate de la doble militancia, porque para algunos puede ser una sanción exagerada, para otros una persecución y para muchos la vulneración de elegir y ser elegido”.

Esto último está relacionado con la razón por la que se anula su elección y es el apoyo, durante la campaña a las elecciones de 2023, a candidatos al Concejo de Bucaramanga de otros partidos diferentes al que le dieron el aval para participar en los comicios.

¿Por qué anularon la elección de Jaime Andrés Beltrán?

El Consejo de Estado anuló la elección del alcalde de Bucaramanga debido a que se comprobó que incurrió en doble militancia durante las elecciones de 2023, cuando fue electo.

A pesar de que su candidatura fue avalada por Colombia Justas Libres, Beltrán dio su apoyo a los candidatos al Concejo Edisson Ferney López, del Centro Democrático; y Carlos Augusto Mateus y Óscar Díaz Layton, del Partido Conservador, así como a Elkin Yesid Bello, Vilma Cadena, Juan Pablo Piñeros, Rosa Mabel Román y Juan Sebastián Gómez, por el Partido de la U.

“Es claro que el demandado debía abstenerse de respaldar la candidatura de aspirantes avalados por colectividades políticas diferentes a la suya”, señaló el alto tribunal.

Gobernador de Santander deberá elegir nuevo alcalde

Con todos los recursos resueltos, Edgar Solier Millares Escamilla, quien interpuso inicialmente la demanda de nulidad, envió un documento al Consejo de Estado pidiendo la inmediata notificación al gobernador de Santander, Juvenal Díaz, para que haga el nombramiento del alcalde encargado que remplazará a Beltrán.

Sumado a esto, el gobernador deberá notificar a la Registraduría, que en un término de 45 días deberá realizar elecciones atípicas de alcalde en la ciudad, por lo que antes de que finalice el año, Bucaramanga tendría un nuevo mandatario.

Jaime Andrés Beltrán, al final del video que publicó tras conocerse la decisión del Consejo de Estado, aseguró que en año y medio logró avanzar en seguridad y competitividad, por lo que invitó a “seguir caminando e invito a todos los bumangueses a que rodeemos la ciudad a que la defendamos. La ciudad no tiene nombre de político, tiene nombre de mujer y es Bucaramanga (...). Mi reto y mi desafío es salir adelante”.