En video quedó registrado secuestro de comerciante en Maicao; anunciaron protestas

Gran indignación ha causado en Maicao, La Guajira, el secuestro del comerciante antioqueño Jhomar Erley Mejía García, a quien el pasado sábado 24 de enero sujetos armados secuestraron dentro del local comercial que tiene en el casco urbano del municipio.

El plagio quedó registrado en una cámara de seguridad del establecimiento en la que se ve a Mejía prepararse para cerrar, cuando sujetos armados y encapuchados entran corriendo y lo sacan apuntándole con un arma en la espalda.

Otra cámara fuera del lugar evidencia que por lo menos tres sujetos se quedaron afuera y esperan a que el comerciante sea subido en las sillas de atrás de una camioneta con platón. Una última persona saca algo del establecimiento, todos se suben al carro y huyen del lugar.

En medio de la expectativa por el paradero del comerciante, el Gaula y la Policía anunciaron que activaron un plan candado para dar con el paradero de Mejía, quien es oriundo de Maceo, Antioquia. Hasta el momento, ningún grupo delincuencial se ha adjudicado el plagio.

Mientras las autoridades pidieron la cooperación de la ciudadanía para dar con el paradero de los responsables, el gremio de comerciantes del municipio alertó a medios locales que detrás del secuestro estarían grupos delincuenciales que los estarían extorsionando.

“El señor Rafita, el Payaso o JJ es el mismo que intimida a los comerciantes, dispara a los establecimientos, exigiendo sumas de 20 hasta 50 millones de pesos. El que no acceda a esto, lo que tiende a decirle que lo va a asesinar”, dijo a Caracol Radio un comerciante.

Por esta razón y la oleada de violencia que vive Maicao, los comerciantes anunciaron que tienen previsto, para este miércoles 28 de enero, paralizar completamente el comercio, con el cierre de los establecimientos para exigir acciones en este caso y por garantías para que puedan seguir trabajando.