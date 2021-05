En vilo por COVID-19, Leticia reabre su plaza

La capital de Amazonas es el municipio con más casos de coronavirus por cada 100 mil habitantes. Comerciantes y autoridades discrepan sobre la presencia de contagiados en la central de abastos.

Desde esta semana entró en funcionamiento la plaza de mercado de Leticia, Amazonas. Llevaba un mes cerrada debido a la detección de casos de coronavirus en vendedores informales que trabajan alrededor. Una situación que obligaba a medidas urgentes para evitar la expansión de la pandemia en ese municipio colombiano, el que registra más casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes: hasta el 12 de junio iban 1.995, según el Ministerio de Salud. De esta cifra, 1.153 son personas recuperadas y 73 fallecidas.

Leticia tiene 49.000 habitantes, 8.000 de los cuales son indígenas, según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). De hecho, más del 60 % de los 79.000 habitantes del departamento del Amazonas pertenecen a algún pueblo indígena.

“Hace cerca de tres meses que suspendí labores en la plaza. Cerramos el local porque las ventas disminuyeron. En la carnicería se necesita más capital y me da miedo invertir ese dinero”. Es la preocupación de Juan Manuel Rojas, comerciante del lugar, quien dijo que la plaza fue cerrada luego de que miembros del personal fueron diagnosticados con COVID-19. Otras fuentes consultadas por este diario agregaron que al menos seis personas del mercado tenían coronavirus. “La plaza la cerraron por casos de COVID-19. La primera persona que murió tenía un restaurante y vivía en Brasil”.

Héctor Jaime Hernández, quien asumió la Secretaría de Salud del Amazonas desde el 5 de junio, le explicó a este diario que en el lugar no se detectaron casos de coronavirus. “En la plaza no se han encontrado casos. Sin embargo, alrededor de ella hubo vendedores informales que resultaron contagiados. Por prevención, se cerró este mercado hasta que la Alcaldía fortaleciera los protocolos de seguridad y ahora ya está en funcionamiento”.

Si bien las versiones de la Alcaldía y de los vendedores no coinciden, la preocupación por la propagación del virus entre los comerciantes y las personas que trabajan cerca de la plaza es la misma. Preocupación que se agudiza teniendo en cuenta que para un gran porcentaje de los leticianos es difícil cumplir con el aislamiento preventivo obligatorio, debido a que sus ingresos dependen de las ventas diarias. “Estaríamos en más de un 70 % de informalidad teniendo en cuenta los mototaxis y motocarros”, dijo Euson Alves, secretario de Gobierno de Leticia.

La Alcaldía de Leticia informó que hay jornadas semanales de desinfección en la plaza de mercado municipal. “A través de la oficina de infraestructura están adelantando un contrato para realizar las adecuaciones. Lo que se hizo fue una demarcación para que las personas estuvieran a metro y medio de distancia. Además, se adecuaron baños para el cumplimiento de los protocolos”, dijo el secretario de Gobierno. Agregó que se realizó una jornada de tamizaje y desinfección dentro de la plaza.

A la preocupación por el contagio dentro de este mercado se suma que gran parte de la economía de la zona depende de las relaciones comerciales con Tabatinga, ciudad brasileña ubicada apenas a unas cuadras de la capital del departamento amazónico. “Podríamos decir que el comercio brasileño mueve entre el 30 % y 40 % de las ventas en Leticia”, explicó David Useche, presidente de la Cámara de Comercio del Amazonas. Hasta la fecha, Tabatinga reporta 1.156 casos de COVID-19.

Estos movimientos en la economía son sinónimo de interacción comercial y migratoria, lo que en tiempos de coronavirus implica un mayor riesgo de contagio. Si bien el Gobierno colombiano anunció el cierre de fronteras para mitigar la propagación de la pandemia, el secretario de Salud departamental explicó que no es fácil controlar las fronteras porosas en la zona. “Se cerró el paso oficial fronterizo, pero existen al menos 25 trochas que no las controla nadie. Por ejemplo, a pesar de que estamos a tres días en bote desde Manaos (Brasil), la gente empezó a migrar y eso no pudo contenerse”. En Manaos fueron diagnosticadas 22.504 personas, siendo esta ciudad uno de los principales focos de contagio de Brasil.

Control fronterizo

Por su posición geográfica, históricamente en el municipio fronterizo de Leticia, Amazonas, se han configurado corredores estratégicos tanto para el comercio legal como ilegal. A pesar de que el tránsito terrestre se ve limitado por las condiciones selváticas de la región, esto no ha sido un impedimento para que el narcotráfico, la explotación maderera y la minería ilegal se hayan desarrollado como parte fundamental de la dinámica fronteriza entre Colombia, Perú y Brasil.

El 14 de mayo en entrevista con El Espectador, Jesús Galdino, gobernador del Amazonas, explicó que las condiciones geográficas del departamento pudieron incidir en el aumento precipitado de los casos. “Cuando Leticia ya estaba bajo el aislamiento social obligatorio, la ciudad brasileña de Tabatinga estaba aún sin restricciones: sus locales comerciales, calles y puertos funcionaban con todo el personal. El aumento de casos de Manaos se vino hacia la frontera. Tomaron medidas 17 días después de nosotros. Asimismo, pasó con el estado de Loreto, en Perú, que contó en su momento con más de 700 casos”, dijo el mandatario. El presidente, Iván Duque, ordenó el aumento del pie de fuerza en la zona. Además, exigió el aislamiento obligatorio de los habitantes del departamento del Amazonas del 15 al 30 de mayo con el fin mitigar la propagación.