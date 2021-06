En vivo Paro Nacional hoy: así van las marchas en Cali, Medellín y otras ciudades

Los diálogos entre el gobierno nacional y el Comité Nacional del Paro se suspendieron desde el domingo 6 de junio de forma unilateral. A raíz de ello, junto los sindicatos de trabajadores y organizaciones sociales , se convocaron a nuevas marchas este 9 de junio en diferentes ciudades del país.

9:56 a.m. (Bogotá). Indígenas Misak intentaron tumbar el monumento de Cristóbal Colón. En este momento los manifestantes permanecen en la calle 26.

Indígenas Misak permanecen en inmediaciones a los monumentos de Cristóbal Colón e Isabel La Católica, en la calle 26.



A esta hora realizan bailes ancestrales acompañados de flautas y tamboras. En el lugar pertenece un fuerte dispositivo de la Policía

9:39 a.m. (Cúcuta). Los docentes de Cúcuta y organizaciones sindicales también se unieron a las manifestaciones del 9 de junio.

#Atención Avanza la marcha de los docentes y organizaciones sindicales en #Cúcuta. A esta hora recorren la avenida Gran Colombia en el marco del #ParoNacional9J.

9:26 a.m. (Bucaramanga). Dos marchas se harán en la capital santadereana. A las 9:00 a.m. se empezaron a concentrar los manifestantes en la glorieta del estadio Alfonso López. “La gran movilización” que también se convocó empezará a la 1:00 p.m. en la parque San Pío.

9:18 a.m. (Bogotá). En la capital del país fue convocada la “Toma de Bogotá”. En la ciudad hay siete puntos de concetración, tres de estos estaban programados para las 6:00 a.m. y otro a las 9:00 a.m.

🇨🇴Comité de Paro llama al pueblo a la gran toma de Bogotá en rechazo al gobierno de Duque.

Comité de Paro llama al pueblo a la gran toma de Bogotá en rechazo al gobierno de Duque.

9:00 a.m. (Medellín). El Comité de Paro de Antioquia convocó a dos manifestaciones en la ciudad. Ambas empezarán a las 10:00 a.m. El primer punto de concentración será en la Asociación de Maestros de Antioquia y el segundo en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional.