Encontraron el cuerpo de Yudi Castellanos, arrastrada por el río Güejar, en Meta

La joven viajó con su familia con una agencia de turismo al municipio de La Macarena. Foto: Redes sociales

En la mañana de este martes 9 de septiembre las autoridades encontraron el cuerpo de la arquitecta boyacense Yudi Alexandra Castellanos Solano, quien el pasado domingo cayó a las aguas de Caño Canoas, en La Macarena, Meta, en medio de una excursión que hacía junto a amigos, su mamá, su hermano y su tía.

El cuerpo de la joven, de acuerdo con la comunidad, se encontró cuatro kilómetros abajo de donde se registró el accidente. La familia había mostrado su inconformismo con las autoridades, debido a que la emergencia fue atendida por un reducido grupo del cuerpo de socorro, que no tendrían los implementos necesarios para hacer este tipo de rescates.

Sobre lo ocurrido, el coronel Jorge Díaz, comandante de la Defensa Civil del Meta, explicó que “ese es un caño que le llaman Salto de Canoa, es un sitio turístico, ella estaba en compañía del guía turístico y cuando ella se cae a las aguas, este guía la trata de rescatar, pero la fuerte corriente de este caño se la quita de los brazos. Hay que señalar que la búsqueda de esta joven tunjana se dificultó, porque el terreno es bastante boscoso”.

La familia había llegado el pasado miércoles de vacaciones a la región de La Macarena. En su último día de excursión caminaron por un sendero y tenían previsto recorrer varias cascadas, pero en el camino el guía se percató que el río estaba crecido, por lo que prefirió que volvieran al punto inicial. En medio de ello, se dio la caída de Yudi Castellanos.

Tras conocerse la muerte de la joven, la Universidad Santo Tomás dio las condolencias a la familia. “El Señor abra a nuestra hermana las puertas del Paraíso, para que pueda gozar de aquella patria donde no existe ni el dolor, ni la muerte, sino solo la paz y la alegría sin fin. Nuestras condolencias a su familia: que Yudi Alexandra descanse en la Paz de Nuestro Señor Jesucristo”.