Alertan invasión de predio en Sopetrán, Antioquia; llegaron cerca de 100 personas

La alcaldía pidió a las personas engañadas abandonar el predio invadido. Foto: Alcaldía de Sopetrán

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades están tras la búsqueda de los propietarios de un predio entre las veredas El Rodeo y Sabanazo, en el municipio de Sopetrán, Antioquia, desde donde se han lanzado alertas por la llegada e invasión de al menos 100 personas que fueron engañadas por un falso funcionario de la alcaldía.

Lea: Rescataron a cuatro jóvenes que desaparecieron en embarcación en el Golfo de Urabá

El pasado domingo 7 de septiembre, la alcaldía municipal indicó que alrededor de 100 personas llegaron al lote engañadas por falsos voceros de la alcaldía que les señalaron que el predio hace parte de un programa de adjudicación de tierras.

Por esto, la alcaldesa Tatiana Alexandra Carballo, se pronunció y aseguró que no hay ningún proceso en curso de entrega de lotes y alertó que las personas en el predio fueron engañadas, por lo que pidió a las autoridades investigar a los responsables de la estafa, así como a quienes se encontraban allí a dejar el espacio pacíficamente.

Pese a la advertencia, el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante encargado de Policía Antioquia, explicó que la mayoría de las personas engañadas son mototaxistas y bicitaxistas de la región, que no se han movido del predio, ni tampoco pueden desalojar porque no hay ninguna orden que le permita proceder a las autoridades.

Le puede interesar: Ataque con granada en el oriente de Cali dejó dos personas heridas

“No hemos tenido la querella o el requerimiento por parte del dueño.Para poder actuar, y una vez que se haga el despeje de estas personas dentro de las 48 horas que aún estamos, pues se mueven las capacidades, pero también al final de esta actividad no tenemos a quién entregarle el predio”, agregó Muñoz.

Mientras se busca al propietario, las autoridades indicaron que en la zona hay presencia de la Fuerza Pública para evitar problemas de orden público. La alcaldía señaló que es necesario tomar acciones en el lugar, como el cercamiento, para evitar que este tipo de hechos se vuelvan a presentar.