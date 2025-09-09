Rescataron a cuatro jóvenes que desaparecieron en embarcación en el Golfo de Urabá

Imagen de referencia. Los jóvenes estuvieron por varias horas a la deriba en el mar. Foto: Armada de Colombia

Tras varias horas de búsqueda, la Armada confirmó el rescate de cuatro jóvenes que desaparecieron en la madrugada del pasado domingo 7 de septiembre, luego de que salieron en una embarcación desde El Totumo de Necoclí hacia el corregimiento de San Francisco de Acandí, en Chocó.

Eli Rodríguez, Kevin Mestre, Albeiro Reyes y Santiago Guerrero se embarcaron en una lancha roja con blanco, llamada La Pitufa. Además de que no se registró su arribo a Chocó, perdieron contacto, por lo que sus allegados dieron aviso a las autoridades que desplegaron un operativo en el mar Caribe.

El pasado lunes 8 de septiembre las autoridades dieron con el paradero de la embarcación, que naufragó en área marítima de Acandí, entre Titumate y Triganá, luego de que se quedó sin combustible, por lo que se realizó el rescate y traslado de los jóvenes al muelle de ese municipio en el que se les dio asistencia primaria en salud.

Además de hidratación y comida, los cuatro náufragos fueron recibidos por sus familias. Uno de los hombres rescatados, Kevin Mestre, agradeció las acciones que realizaron las autoridades para rescatarlos.

De acuerdo con la Armada, en lo que va corrido del año se han realizado 13 operaciones de búsqueda de embarcaciones en el mar Caribe, en las que se han rescatado a más 150 personas.

Por esto, piden a quienes tengan planeado zarpar en esta zona costera, planear el viaje de acuerdo con las condiciones climáticas, verificar los equipos de navegación y comunicación, así como tomar todas las medidas de seguridad para evitar contratiempos.