Encontraron muerta a niña de 6 años desaparecida en Toluviejo, Sucre

Imagen de referencia. Familiares, habitantes del sector y unidades de la Policía participaron en la búsqueda de la niña tras ser reportada como desaparecida. Foto: Istock

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades investigan la muerte de Salomé Martínez Arrieta, de 6 años, cuyo cuerpo fue encontrado en la noche del pasado domingo 8 de marzo, en el sector La Vija, zona rural del corregimiento Varsovia, en el municipio de Toluviejo, Sucre. El caso ha generado conmoción en la comunidad y rechazo en redes sociales.

Lea: Estabilizar las playas en el Atlántico es una de las claves para asegurar el turismo

La menor de edad había sido reportada como desaparecida ese mismo día, por lo que las autoridades activaron su búsqueda en compañía de familiares y vecinos. Según sus allegados, la niña estaba jugando en la calle, pero luego que se fue a su casa a buscar un juguete no la volvieron a ver.

Investigación en curso

De acuerdo con información preliminar, el cuerpo de la niña presentaría signos de violencia, aunque las causas exactas de su muerte aún no han sido confirmadas oficialmente.

El cuerpo fue hallado en una zona cercana a un arroyo, entre el barrio Los Olivos y el sector La Vieja del corregimiento de Varsovia, por habitantes de la zona que dieron aviso a las autoridades. Al parecer se encontraba ahogada en un pozo, por lo que la trasladaron a la ESE San José de Toluviejo, donde se confirmó su muerte.

Le puede interesar: Ataque armado en Cartago dejó dos muertos; una de las víctimas es funcionaria del Concejo

Las autoridades indicaron que el caso se encuentra bajo investigación, así como se espera el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal.

Reacciones por el caso

Ante lo ocurrido, la sucreña Ana María Castañeda Gómez, del partido Cambio Radical, rechazó el crimen y pidió que se esclarezca lo ocurrido.

Repudio con total firmeza el asesinato de la niña Salomé Martínez Arrieta en Varsovia, Toluviejo. Mi solidaridad con su familia.



¡Colombia entera debe indignarse ante este atrocidad que le arrebató la vida a una pequeña de seis años!

Los niños son sagrados y su protección es… — Ana Maria Castañeda (@AnyMarCas) March 9, 2026

“Mi solidaridad con su familia. ¡Colombia entera debe indignarse ante esta atrocidad que le arrebató la vida a una pequeña de seis años! Los niños son sagrados y su protección es una obligación del Estado y de toda la sociedad", añadió la política.

Por su parte, la alcaldía de Toluviejo rechazó el crimen y pidió a las autoridades celeridad en el esclarecimiento del crimen.