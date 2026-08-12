Rescataron viva a Daniela, joven atrapada 36 horas bajo los escombros, en Pereira

La joven logró ser sacada de los escombros luego de seis horas de trabajo de tres cuerpos de socorro. Foto: Captura de pantalla

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La noche de este martes 11 de agosto cerró con una buena noticia en medio de las labores de rescate en Pereira. Después de permanecer por 6 horas bajo los escombros de un edificio, logró ser rescatada con vida Daniela Largos Sánchez, de 32 años.

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La noticia fue compartida por el grupo de Bomberos de Bogotá que viajó a Pereira a apoyar los trabajos de rescate. En video se resumen los últimos trabajos de rescate de la mujer. Luego de insertar una camilla para lograr su extracción, decenas de rescatistas se aglomeran en la zona para vigilar con detalle el rescate.

“Diana, cierre los ojos”, grita uno de los rescatistas, mientras otros tratan de taparle la cara para que no reciba de frente la luz con la que trabajaron a lo largo de esta noche. Mientras ella termina de ser sacada bajo los escombros, todos los rescatistas, de diferentes partes del país, se unen en un grito de alegría. Es un rescate de una persona viva después de 36 horas de la tragedia.

Fue un trabajo difícil. Tras identificar que había una persona herida bajo los escombros, los cuerpos de socorro que se unieron en la búsqueda tuvieron que retirar cuatro capas de concreto que quedaron sobre Daniela. En ello tardaron alrededor de 10 horas.

“Inicialmente, se hace un contacto con ella y logramos evidenciar que por la parte inferior lográbamos tener un acceso, por lo que comenzamos a preguntar si podía mover sus extremidades y ella empieza a seguir las instrucciones. Ahí comenzamos a abrir espacio y se hicieron apuntalamientos en la parte interior porque había una especie de túnel, donde tuvimos que sacarla entre placa y placa”, indicó la rescatista Johana Mejía, quien estuvo al lado de Daniela durante todo el rescate.

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Una vez se logró el contacto con Daniela, los rescatistas le suministraron oxígeno a través de una máscara y, tras su salida, la trasladaron a un centro asistencial para recibir la atención requerida por sus heridas.

“Nosotros partimos desde la base de bomberos. Llegamos y nos enfocamos primero en la octava con 13. Estuvimos mucho rato trabajando allá, pero cuando dieron alertas de vida acá, un grupo se quedó en ese primer lugar y nosotros nos desplazamos hacia este sitio”, dijo a Noticias Caracol Luis Fernando, uno de los rescatistas de Bogotá en el lugar.

Por su parte, Alejandro Rabel, miembro del Cuerpo de Bomberos de Pereira, resaltó la fortaleza de Daniela en las labores de rescate. “Una guerrera siempre estuvo muy consciente, siempre estuvo ayudando al rescate muy temerosa del material particular, pero siempre estuvo muy bien y con toda la moral arriba de que iba a salir con vida”.

Sobre su salud, resaltó Rabel que no registraron lesiones de gravedad. “Al principio teníamos una versión de que tenía síndrome de aplastamiento de un brazo, pero al momento del ingreso de los rescatistas, simplemente hicieron cortes de una puerta que tenía aprisionada y pudo salir de manera exitosa, que es lo importante dentro de toda esta tragedia. Salvar una vida es lo más gratificante que nos puede pasar a todos”, añadió el bombero.

De acuerdo con cifras de Asocapitales, hasta el momento se registran al menos 220 personas fallecidas tras el sismo en el país, de las cuales 83 se reportaron en Pereira.

Las autoridades locales han resaltado que se ha logrado el rescate de 24 personas, así como la atención de 85 heridos y 14 animales hallados con vida. Junto a esta cifra, se resalta la búsqueda de al menos 45 personas reportadas como desaparecidas, así como 92 edificios colapsados y 26 viviendas averiadas.