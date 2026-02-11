Encontraron muertos a dos hermanos en la vía Fortul-Tame, en Arauca

Juan Carlos y Pedro Murcia Valverde eran líderes afro de su comunidad en Tame. Foto: Archivo Particular

En el sector de Tamacay, sobre la vía que comunica a Fortul con Tame, en Arauca, las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos de los hermanos Juan Carlos y Pedro José Murcia Valverde, quienes llevaban más de 10 meses secuestrados.

Los dos hombres fueron secuestrados el 8 de marzo del año pasado. Primero fue Juan Carlos, a quien presuntos guerrilleros del ELN lo retuvieron en el municipio de Saravena, mientras que a Pedro José se lo llevaron del centro poblado de El Botalón, en Tame, de donde los hermanos eran oriundos.

De acuerdo con Indepaz, los hermanos eran reconocidos líderes sociales y afrodescendientes que trabajaban a favor de su comunidad de El Botalón.

El asesinato fue rechazado por la congresista Karen Manrique, quien señaló: “Que Dios les conceda fortaleza a su madre y a todos sus seres queridos en este difícil momento. Desde nuestro compromiso con el territorio, alzamos la voz para decir: No queremos más dolor, no queremos más violencia en Arauca. La vida y la paz deben ser el camino para nuestras comunidades”.

El pasado 5 de febrero se registró, en esa misma vía, un ataque armado contra el vehículo del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, en el que fueron asesinados dos de sus escoltas. Por este hecho, las autoridades ofrecieron COP 200 millones por información de los responsables.

Con el doble crimen de los hermanos Murcia, según Indepaz, ya son 15 los líderes sociales asesinados en lo que va corrido de este año. Sobre la zona, la organización resaltó que la Defensoría del Pueblo ya había lanzado una alerta temprana, “con un llamado a la acción inmediata, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”.