Tiroteo dejó un muerto y dos policías heridos en Aranjuez, Medellín

En el procedimiento se incautó un revólver calibre 38, munición y un arma neumática. Foto: Captura de pantalla

Una ronda de patrullaje y control terminó en un tiroteo, en la noche del pasado martes 11 de febrero, en el sector de Aranjuez de Medellín. En el cruce de disparos, según informó el alcalde Federico Gutiérrez, falleció un hombre, mientras que dos policías resultaron heridos y una persona fue capturada.

El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad en la que se ve a los sujetos disparar a los policías, mientras uno de ellos persigue a un atacante, conductores que quedaron en medio de los disparos impidieron que un hombre huyera del lugar.

De acuerdo con lo que explicó Gutiérrez, los atacantes se movilizaban en una motocicleta y los policías les pidieron detenerse para hacer un registro preventivo, pero no lo hicieron y, en cambio, les respondieron a los uniformados con disparos.

En el lugar falleció un hombre de entre 25 años y 30 años, al que le incautaron un revólver calibre 38, mientras que la persona capturada fue un joven de 19 años, al que se le encontró munición y un arma neumática. Este último fue puesto a disposición de las autoridades.

“Hoy nuestros dos uniformados reciben atención médica; uno de ellos entrará en el transcurso de la mañana a cirugía. A ellos, todo nuestro respaldo y reconocimiento, son unos héroes”, aseguró Gutiérrez sobre los dos policías heridos.

De acuerdo con el sistema de información para la seguridad de la Secretaría de Seguridad, este año han sido asesinadas 34 personas en Medellín, de las cuales dos fueron en Aranjuez.

Ante lo ocurrido en la comuna, la Policía indicó que investiga los hechos detrás de la balacera. De igual forma, Gutiérrez aseguró que “en Medellín no vamos a retroceder frente a la delincuencia. Seguiremos actuando con determinación para proteger la vida y la seguridad de nuestra gente”.