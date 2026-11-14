Los cinco temas que se tratarán…

Se trata de RE Buenaventura 2026 , organizado por la Fundación Color de Colombia, con el apoyo del Comité Intergremial de Buenaventura, la Universidad Icesi y la Universidad de Pacífico.

Empleados de empresas de Cali con operación, inversiones o interés en Buenaventura igualmente se han inscrito y están invitados.

De nueve de la mañana a 12:30 de la tarde, abordarán cinco temáticas neurálgicas de la reconstrucción, con la participación de profesionales y estudiantes bonaverenses residentes en Cali y Buenaventura.

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Encuentro académico en Icesi por reconstrucción de Buenaventura

Los cinco temas que se tratarán son Reconstrucción de Buenaventura en perspectiva, Obras por Impuestos, Soluciones de vivienda; POT, reconstrucción y urbanismo, y Tejido productivo y reconstrucción.

Serán panelistas expertos de la Universidad del Valle, Universidad Icesi, Universidad del Pacífico, la RAP Pacífico, firmas privadas y funcionarios de la gobernación y las alcaldías de Cali y Buenaventura, entre otros.

El epílogo será el “Coloquio académico estudiantil Buenaventura-Cali por Tura”, con jóvenes bonaverenses de universidades de ambas ciudades (de 2 pm a 3:30 pm).

RE Buenaventura es un encuentro académico anual (presencial) y una iniciativa de Comunidad virtual de expertos y aprendices de expertos, asistidos por Inteligencia Artificial, de apoyo a la reconstrucción y el desarrollo de Buenaventura, 2026-2030.

Es una iniciativa hermana de RE Quibdó & Chocó, que comenzó el 07 de noviembre en la Universidad EAFIT de Medellín.

Los interesados pueden inscribirse en este enlace: https://forms.gle/NjNf51cikLzetub17

Agenda de RE Buenaventura 2026

La conversación articula cinco dimensiones complementarias de una reconstrucción transformadora.

El Panel inaugural es “Reconstrucción de Buenaventura en perspectiva: balance y acción”, de 9:00 a.m. a 10:30 a.m, en Auditorio Ernesto Delima.

Con Víctor Julio González Riascos, exgerente de la Sociedad Portuaria de Buenaventura; Viviana Obando, gerente de la RAP Pacífico; Walter Antonio Tenorio Castillo, director del Comité Intergremial de Buenaventura; Adrián Zamora, CEO de CorpoValle, y Eddy Hardany Cedeño Velasco, gerente Territorial del Pacífico de la Gobernación del Valle.

Con la conducción de Mónica Isabel Ararat Fuentes, jefe de Comunicaciones de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura.

Luego, habrá cuatro paneles simultáneos en salones, de 11:00 am a 12:30 pm.

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El panel II: “Obras por impuestos: ¿qué hacer por Buenaventura?”

Con Natalia Arcila, directora de PROXI: “Obras por Impuestos para la reconstrucción: ventajas y desafíos”.

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Hernán Barrios Vega, socio de HBV Legal: “Obras por Impuestos: qué cambió con los decretos de emergencia por terremoto”.

María Claudia Álvarez Hurtado, exdirectora de la Cámara Colombiana de Infraestructura Occidente y exgerente de Camacol Valle: “Balance de Obras por Impuestos en el Valle”.

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Con la moderación del panel por parte de Bibian Antonio Maradiago, profesor de la Universidad del Valle, sede Pacífico.

El panel III: “Soluciones de vivienda: de la urgencia de reparar, reconstruir y reubicar a la oportunidad de una política de vivienda integral en Buenaventura”.

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Con Merlin Johana Díaz Villota, directora técnica de Vivienda del Distrito de Buenaventura: “Balance cuantitativo y cualitativo de viviendas averiadas y colapsadas por el terremoto en Buenaventura”.

María del Mar Mozo Muriel, Secretaria de Vivienda Social y Hábitat de Cali: “Repertorio de medidas y políticas en Cali para enfrentar el impacto del terremoto en edificaciones de viviendas”.

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Oswaldo López Bernal, doctor en Urbanismo, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Valle: “Una visión desde el urbanismo sobre la atención a lo urgente en materia de vivienda por el sismo”.

Edwing Bueno Loaiza, arquitecto, curador urbano #2 de Buenaventura: “Hacia una nueva Política Habitacional en Buenaventura”.

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Conducirá el panel la ingeniera civil Loren Delgado Mosquera, gerente de IO Engineering Ltda.

Panel IV: “POT, reconstrucción y urbanismo en Buenaventura : decisiones a tomar sobre zonas industriales y zonas de vivienda”.

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Con Milton Hugo Angulo Viveros, jefe de la Oficina de Planeación y Ordenamiento Territorial de Buenaventura; Enrique Rodríguez Caporali, director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Icesi.

También Lides Leonardo Lerma Bonilla y Edinson Angulo, arquitectos, docentes e investigadores del programa de Arquitectura de la Universidad del Pacífico.

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Conducirá la conversación Esperanza Solis Grueso, curadora urbana #1, exdirectora de Planeación Municipal y exsecretaria de Obras Públicas de Buenaventura.

Panel V: “Tejido productivo : recuperación de corto plazo y condiciones habilitantes de mediano plazo”, de 11:00 am a 12:30 pm.

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Con Manuel José Reina Cardona, director de Desarrollo Regional de Propacífico: “Una mirada a las condiciones habilitantes para el desarrollo en Buenaventura”.

Alexander Micolta, gerente administrativo y financiero de Sociedad Portuaria Logística y Marítima de Buenaventura: “Oportunidades de negocios en la cadena logística del comercio exterior y de zonas francas en Buenaventura”.

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Yeny Tapias Castaño, presidenta ejecutiva (e) de la Cámara de Comercio de Buenaventura: “Secuelas del terremoto en la actividad productiva de Buenaventura y estrategia de recuperación”.

Ángela Yaneth Reyes Becerra, secretaria de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Valle del Cauca: “Realidad y potencial del agro y pesca en desarrollo productivo de Buenaventura”.

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Mario Rivas Mena, director de precios de transferencia cursando MBA en Sloan School of Management del Massachusetts Institute of Technology (MIT), vía remota: “Precisando cuáles son los tipos de fondos de capital que podrían interesarse en Buenaventura”.

Conducirá el panel Amín Sinisterra, excoordinador de Buenaventura, Cómo Vamos.

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RE Buenaventura es una iniciativa que combina los roles de la academia, el periodismo y la sociedad civil organizada, de los cuales se espera independencia, y cuenta con un blog dedicado, Buenaventura 2040, en El Espectador, como canal de comunicación.

Interesados pueden escribir a: buenaventura2040@fundacioncolordecolombia.org