Estos son los representantes a la Cámara elegidos en el Eje Cafetero; solo hay una mujer

En el Eje Cafetero se reparten 12 curules a la Cámara de Representantes. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

En el Eje Cafetero se reparten 12 curules, de las cuales cinco son para Caldas mientras que Risaralda tiene cuatro y Quindío, tres. En estas elecciones varios fueron reelegidos, aunque en la lista de la región solo figura una mujer.

Caldas renueva su bancada

En el departamento, en el que se escogen a cinco representantes a la Cámara, hubo una renovación en la bancada. En las elecciones se registraron 433.133 votos, de los cuales 8.643 no fueron marcados, 16.551 fueron nulos y 16.142 en blanco.

En cuanto a partidos, la coalición Alianza Verde - Pacto Histórico obtuvo la mayor votación con 73.055 sufragios (18,9 %), seguido por el partido Liberal con 68.389 (17,7 %), la Alianza Social Independiente (ASI) con 56.846 (14,7 %), el partido Conservador con 51.736 (13,4 %) y la coalición entre el Centro Democrático y La U con 48.695 (12,64 %).

Entre quienes repiten está Santiago Osorio Marín, quien iba por la coalición Alianza Verde - Pacto Histórico. Es comunicador social de la U. de Manizales, así como especialista en Alta Dirección del Estado de la Esap. Pasó por Telecafé, Citytv y otros medios, así como fue delegado de Caldas en la dirección nacional del Partido Verde. Además es primo del exalcalde de Manizales Carlos Mario Marín.

El otro que repite es José Octavio Cardona León, por el partido Liberal, quien fue el más votado en el departamento con 41.931 sufragios. Es abogado, especialista en Derecho Administrativo, Administración Pública y Derecho Penal. Actualmente hace parte de la Comisión de Acusaciones.

Entre los recién llegados está Juan Manuel Londoño, con el partido Conservador. En el preconteo obtuvo 30.335 votos. Es hermano de la congresista Juana Carolina Londoño, además, fue gerente de Inficaldas, vicepresidente de ADR Colombia y subgerente del Incoder.

Seguido está Manuel Correa Bedoya, de la Alianza Social Independiente (ASI), con 35.946 votos. Es abogado, fue concejal de Manizales en dos ocasiones y diputado en una; además, fue secretario privado del actual gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez.

El último en la lista es Mateo Hidalgo Montoya, elegido por la coalición Centro Democrático – Partido de la U. Es abogado e hijo de la concejal María Constanza Montoya

El debut en Risaralda

En el departamento, en el que se eligen cuatro representantes a la Cámara, se contabilizaron 422.947 votos, de los cuales 10.264 fueron no marcados, 14.864 nulos y 17.655 en blanco.

Por partidos, se destaca la votación que alcanzó el Pacto Histórico con 73.988 sufragios (19,1 %), le sigue la coalición entre el partido de La U y Cambio Radical con 70.300 votos (18,1 %), la coalición entre el Centro Democrático y Mira con 69.814 (18 %) y el partido Liberal con 62.019 (16 %).

Entre los virtualmente elegidos está Fernando Arias Cardona, quien se lanzó con el Pacto Histórico. Es dirigente sindicalista vicepresidente de la Unión Patriótica en Risaralda, así como fue concejal de La Virginia, de donde es oriundo y de Pereira por la Unión Patriótica.

En la lista también se encuentra Franyela Bermúdez, de la coalición entre La U y Cambio Radical, por la que obtuvo 27.407 votos. Trabajó en Aguas y Aguas. Fue dupla de la esposa del alcalde de Pereira, María Irma Noreña.

Seguido está Durguez Espinosa, quien tuvo el aval del Centro Democrático y 26.760 votos. Es artista plástico y administrador de empresas agropecuarias. Por más de 10 años estuvo en la Asamblea de Risaralda.

La última curul fue para Fredy Arias, del Partido Liberal, que obtuvo 21.155 votos, que se enfrenta a Aníbal Hoyos, debido a que la diferencia de sufragios está sobre los 300. Es abogado con especialización en alta gerencia, además, ha sido concejal de Pereira, candidato a la Alcaldía de Pereira y a la Cámara.

En Quindío perdió la fuerza tradicional

Las votaciones en el departamento dejaron como gran perdedor al partido Liberal, que por primera vez en la historia se queda sin representantes en Quindío. Pasó de tener dos curules a no alcanzar el umbral.

En el departamento se registraron 248.406, de los cuales 5.555 no se marcaron, 9.048 se anularon y 11.397 fueron en blanco. En cuanto a los resultados de los partidos, la mayor parte de los votos se los llevó la coalición del Centro Democrático y el partido Conservador que lograron 64.340 sufragios (28 %), seguido de Cambio Radical con 64.340 (22 %), Pacto Histórico con 44.631 (19,4 %) y la coalición Ahora Colombia con 21.996 (9,5 %).

Entre los virtualmente electos está Jhon Edgar Pérez Rojas, quien se lanzó por Cambio Radical y es reelegido en la curul por lista cerrada. Es abogado de la Universidad La Gran Colombia y fue alcalde de Quimbaya.

A la lista se suma Miguel Ángel Grisales, quien tuvo el aval del Pacto Histórico. Es técnico mecánico industrial y ebanista, además de líder social en Armenia. Creó la “Bodega de Petro” y fue precandidato a la alcaldía de la capital del Quindío.

La última curul la ocupa Jesús Armando “Chucho” Bedoya, quien fue avalado por la coalición entre el Centro Democrático y el partido Conservador y obtuvo 30.553 votos. Es abogado de la Universidad La Gran Colombia, especialista en gerencia, además de integrante de las cámaras de comercio de Armenia y Quindío.