Las razones por las que parapentistas tuvieron que aterrizar de emergencia en Bello

Gran tensión causó en Bello, la aparición de dos parapentistas que, en medio de los fuertes vientos y la lluvia del pasado lunes 5 de enero, realizaban maniobras que preocuparon a quienes observaban los cielos, así como a los instructores que desde tierra acompañaban a los deportistas.

En videos que se difundieron rápidamente en redes sociales se comenzó a hablar de un accidente, pero, tanto las autoridades como los parapentistas involucrados en la emergencia, confirmaron que se habría tratado de maniobras para realizar un aterrizaje preventivo. ¿Qué pasó?

Los parapentistas, uno acompañado y el otro en un vuelo individual, salieron a la 1:00 p.m. del corregimiento de San Félix, en Bello, pero tras conseguir altura, una nube se creó sobre la zona que se encontraban, causando lluvias y fuertes vientos.

“Fue un incidente normal. Se presentó un frente de lluvia que se desarrolló muy rápido y les tocó aterrizar de una. Éramos muchos volando y alcanzamos a aterrizar todos. Hubo dos que por falta de experiencia se embalaron un poco, pero al final resolvieron haciendo maniobras”, relató a El Colombiano Andrés Gallego, uno de los instructores.

Pese a ello, se trataba de parapentistas con experiencia. Uno de ellos tiene más de 500 horas de vuelo certificadas, mientras que el otro es un extranjero con una larga trayectoria. El instructor señaló que las condiciones climáticas los alejaron del lugar de aterrizaje, por lo que les tocó hacer el descenso de emergencia, realizando las piruetas que quedaron registradas en los videos.

“Nosotros estábamos más sobre San Félix y normalmente las tormentas no se devuelven, siguen hacia Santa Fe o se quedan en ese lugar, pero esta se devolvió muy rápido. Teníamos la mitad del lugar despejado, que era de acá para Medellín, pero esa tormenta se metió cerca de donde aterrizamos”, añadió el experto.

Los parapentistas aterrizaron en una cancha de fútbol de la Universidad San Buenaventura, sin lesiones. El instructor añadió que se activaron los protocolos de seguridad y no hubo afectaciones. “Siempre estuvimos pendientes, pero tensionados, porque hasta que uno no aterriza, no se termina el vuelo, ni la emergencia. Realmente se nos estaba yendo la mano por estar tan cerquita de la lluvia, pero todo se controló”.