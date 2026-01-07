Masacre en Cúcuta: sicarios asesinaron a tres hombres en una trocha

El hecho se registró en el sector conodico como Cormoranes. Foto: Óscar Pérez

Una masacre se registró en la tarde del pasado martes 6 de enero en cercanías de la urbanización Cormoranes, sobre el Anillo Vial Occidental de Cúcuta, donde sujetos en una motocicleta dispararon contra otros tres que estaban parqueados sobre una trocha.

De acuerdo con el teniente coronel Jhonny Castillo, comandante operativo y de seguridad ciudadana de la Metropolitana de Cúcuta, las tres víctimas, que se movilizaban en motocicletas, habrían sido abordados por los sujetos que les dispararon en reiteradas ocasiones.

Primeras versiones indican que los tres sujetos habrían sido citados en la zona y abordados sorpresivamente a su llegada. Las autoridades indicaron que los tres murieron en el lugar, así como sus familiares llegaron a la zona en el momento del levantamiento.

Los sujetos fueron identificados como Michael Steven, quien era zapatero, Cristian Alejandro, vigilante, y Ángelo Leonardo, panadero. Por el momento se desconoce si tenían antecedentes judiciales.

Sobre lo ocurrido, la Policía de Cúcuta indicó que adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Al respecto, Castillo señaló que: “la hipótesis preliminar indica que este crimen responde presuntamente a la confrontación de bandas criminales, quienes se disputan el control del microtráfico en estas zonas de frontera interna y pasos informales”.

Las autoridades reforzaron la presencia de uniformados en los sectores aledaños a Cormoranes y el Anillo Vial Occidental. “Estamos intensificando las labores operativas y de investigación criminal para capturar a los responsables de este hecho”, indicó el uniformado.

De acuerdo con Indepaz, este es la segunda masacre que se registra en el año, seguida del asesinato de tres mujeres en Santander de Quilichao en dos ataques distintos. El primero fue contra la administradora de un bar, mientras que el segundo se dio en el velorio de la mujer, en el que sujetos armados asesinaron a otras dos.