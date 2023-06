Estas son las ciudades en las que más mueren personas por accidentes de tránsito

Imagen de Referencia. Mintransporte, la ANSV y Supertransporte, por primera vez, se unen para trabajar de la mano en una intervención territorial en Yopal y las otras ciudades involucradas en el informe. Foto: Angélica Árango

El Ministerio de Transporte en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) publicaron un informe que revela las diez ciudades en Colombia con el más alto índice de accidentalidad para los primeros meses del 2023, en la que aparece Yopal, como la ciudad que encabeza el listado con 33 fallecidos por cada 100 mil habitantes.

El informe, que registra los accidentes de tránsito desde enero hasta mayo de este año, indica que la capital del Casanare ha tenido un incremento de 47,6% de muertes frente al año 2022. Estas cifras preocupan a las autoridades, que adelantan medidas para “salvar vidas”. Es así como Mintransporte, la ANSV y Supertransporte, por primera vez, se unen para trabajar de la mano en una intervención territorial en Yopal.

El informe resalta que “las intervenciones en Yopal se realizarán del 20 al 23 de junio e incorporan estricto control, seguimiento y fortalecimiento de procesos territoriales en donde se articula la pedagogía y la vigilancia, enfocado en los principales factores de riesgo” y que además estas medidas serán aplicadas a las demás ciudades.

La directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Lina Huari, afirmó que “ante un panorama tan difícil de siniestralidad en la ciudad de Yopal, se hace necesario implementar acciones de impacto inmediato, que además de hacer pedagogía, lleven control constante y procesos sancionatorios que persuadan efectivamente a los ciudadanos de cometer infracciones y frenar este fenómeno en el corto, mediano y largo plazo”.

Mientras tanto, el ministro de Transporte, William Camargo Triana, agregó que en el ministerio “velamos por la movilidad y seguridad vial de los colombianos y las colombianas, por eso, estamos comprometidos en trabajar en estrategias conjuntas para no seguir contando personas fallecidas, porque ninguna muerte en la vía es admisible y hoy desde Yopal, le estamos apostando al trabajo de la mano con los territorios para lograr que la vía no quite más vidas en el país”.

Las 10 ciudades colombianas con más muertes por accidentes de tránsito

Según el informe que presentó el Ministerio de Tránsito y al Agencia Nacional de Seguridad Vial las diez ciudades con más muertes por accidentalidad en el país durante los primeros meses (enero-abril) de este 2023, bajo una tasa por cada 100 mil habitantes, son:

Yopal (33) San Andrés (30,6) Mocoa (29,7) Puerto Carreño (24,0) Villavicencio (23,6) Riohacha (22,4) San José del Guaviare (22,3) Armenia (21,8) Popayán (21,2) Montería (19,5)

