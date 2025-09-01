Protestas en variante Caldas y vieja vía tienen bloqueado el acceso a Medellín

Los manifestantes están permitiendo el paso intermitente cada 20 minutos. Foto: Archivo Particular

Transportadores del municipio de Caldas, en Antioquia, bloquearon el paso por la “vieja vía” y la variante Caldas, que comunican al sur del Valle del Aburrá con Medellín, lo que ha dificultado el tránsito de cientos de personas que intentan ingresar a la capital antioqueña.

Los manifestantes, que se encuentran sobre el kilómetro 62 de la carretera Medellín – La Pintada y en el sector del Ciclista, en la carrera 50, mantienen bloqueos intermitentes, por lo que están dando paso cada 15 o 20 minutos. No obstante, se registran graves trancones en los sectores de Primavera, Ancón Sur y Tablaza.

Los bloqueos viales los realizan los transportes del municipio por sus inconformismos con las obras que hace el municipio de La Estrella sobre la carrera 50, también conocida como la “vía vieja”. Según los conductores de buses, estos trabajos están dificultando su tránsito, porque se están haciendo en el día y no en la noche.

A esta hora hay bloqueos en la Variante a Caldas y la vía vía. No hay forma de movilizarse entre Medellín y Caldas. Afecta las vías nacionales al eje cafetero y Quibdó. Protestan por mal estado de las vías. pic.twitter.com/fVbmoai9Bn — Sebastián Estrada R (@SebasEstradaR) September 1, 2025

Algunos de los afectados les ha tocado caminar entre los carros para poder llegar a sus destinos. “Voy para Bello. Salí a las 4:30 a.m. de la casa y me tocó caminar (...) El taco está muy arriba y me toca caminar hasta La Estrella para coger el metro”, dijo a Telemedellín uno de los afectados.

A estas manifestaciones se suma un plan tortuga realizado por camioneros en el peaje de Amagá, lo que también afecta el transporte desde Medellín hacia el Eje Cafetero y Quibdó. En este punto, los transportadores exigen que se intervengan las vías del corredor que se encuentran en muy mal estado.