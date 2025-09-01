Refuerzan seguridad en Piedecuesta tras la aparición de dos banderas del ELN

La Segunda División del Ejército invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho a las líneas 147 y 107. Foto: Ejército

Las autoridades anunciaron un refuerzo en la seguridad en Piedecuesta tras la aparición, durante el fin de semana, de dos banderas del ELN en zona rural del municipio. Aunque se descartó la presencia de explosivos, la comunidad mostró su preocupación ante lo ocurrido.

Los hechos se registraron en la vereda Pozo Negro, a siete kilómetros del casco urbano de Piedecuesta, donde apareció la primera bandera el sábado, y en la subestación de energía de Guatiguará, en la tarde del domingo. A las zonas llegaron las autoridades, que quitaron las banderas y mantuvieron los patrullajes en estos sectores.

“Procedimos a quitar la bandera, verificamos que no hubiera explosivos y ya el sector se encuentra en normalidad. Estos grupos armados utilizan estas acciones para intimidar a la población, pero estamos atentos para contrarrestar cualquier amenaza”, dijo el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández.

Tropas del Ejército Nacional llegaron a Piedecuesta, Santander, hasta el sector conocido como Guatiguara, en donde aparecieron banderas del ELN colgadas en algunos puntos. Buscan individualizar a los responsables. pic.twitter.com/AwOYc5UkkN — Noticias RCN (@NoticiasRCN) August 31, 2025

Sumado a esto, el funcionario señaló a Blu Radio que no se descartan que en los próximos días se presenten situaciones similares, por lo que se reforzó la presencia de la Policía y el Ejército, en especial sobre las vías que conducen a Bucaramanga y los otros municipios del área metropolitana.

Por su parte, la Segunda Brigada del Ejército pidió a la comunidad “denunciar a las líneas 147 y 107, cualquier situación que altere o ponga en riesgo la seguridad de la población. Las labores coordinadas con la Policía Nacional y demás autoridades civiles y judiciales, se realizan de manera sostenida para la tranquilidad de las familias de la región”.

En la región no se han registrado enfrentamientos u otras acciones de dicho grupo armado, por lo que la comunidad ha hecho un llamado a las autoridades para atender cualquier alerta que ponga en riesgo a la población.