Hombre murió en medio de un procedimiento policial en las Fiestas del Coco, en Necoclí

Durante un procedimiento de la Policía del domingo 11 de enero en la cancha La Batea, del municipio de Necoclí, Urabá antioqueño, falleció un hombre identificado como José Luis Ramos Fuentes tras recibir disparos.

Según la información preliminar, el hecho se registró mientras se realizaban las Fiestas del Coco y Ramos sostenía una discusión con su pareja. La situación generó una llamada a la Policía para que interviniera en el caso.

En medio del procedimiento, el hombre presuntamente se tornó agresivo y habría sacado un arma blanca. Ante la situación, los policías accionaron sus armas de dotación con el fin de neutralizarlo y murió en el lugar tras recibir varios impactos.

Por esta razón, la familia del hombre denunció un posible abuso de autoridad al señalar que los disparos fueron excesivos y que los uniformados debieron utilizar medios que no le causaran la muerte.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a Medicina Legal para los exámenes forenses que serán parte de la investigación. Mientras que la Alcaldía de Necoclí confirmó que el hecho ocurrió en una intervención de la fuerza pública y que los organismos adelantan las investigaciones correspondientes.

“Reitera su confianza en los mecanismos institucionales y judiciales, los cuales permitirán establecer con claridad las circunstancias de lo ocurrido, garantizando el debido proceso y el respeto por los derechos de todas las partes“, indicaron desde la alcaldía en un comunicado.

Además, expresaron su solidaridad con los familiares de la víctima y pidieron a la comunidad mantener la calma. También, confirmaron que para este lunes 12 de enero las fiestas continuarían con normalidad.