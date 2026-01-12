Joven de 21 años murió tras practicarse cirugías estéticas en Neiva: esto se sabe

Imagen de referencia. La joven fue sometida a dos procedimientos estéticos en una clínica de Neiva y luego permaneció varios días en una Unidad de Cuidados Intensivos. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una joven de 21 años falleció en una clínica de Neiva luego de someterse a una abdominoplastia y una mamoplastia de reducción. La mujer fue identificada como María José Torres Osorio, oriunda de Ciénaga, Magdalena. El hecho ocurrió en diciembre, pero su familia dio a conocer el caso tras interponer una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue la atención médica y los procedimientos que le realizaron.

Lea: Decretaron toque de queda para menores de edad y restricción de parrillero hombre en Urrao

Según el relato de su padre, la joven viajó a Neiva junto a su madre con el propósito de realizarse ambas intervenciones en una clínica privada. El 11 de diciembre ingresó al quirófano y tras salir de la cirugía presentó dolor, condición que fue considerada parte del posoperatorio, por lo que fue dada de alta.

Sin embargo, la joven empezó a presentar mareos, dolores más intensos y una descompensación general. El deterioro de su estado de salud obligó a sus familiares a trasladarla a urgencias donde la ingresaron a una Unidad de Cuidados Intensivos.

Durante su hospitalización, los médicos informaron a los padres que la joven tenía afectados varios órganos. Además, sufrió un paro cardíaco del que fue reanimada. Luego, el equipo médico habría determinado que se necesitaba un sistema ECMO, que es un soporte que ayuda a oxigenar la sangre, pero como no lo tenían en esa clínica tuvo que ser trasladada a otro centro médico.

Le puede interesar: Accidente entre dos lanchas en río de Tumaco dejó siete muertos, un desaparecido y un herido

Pese a que la joven recibió el tratamiento, su condición neurológica se deterioró de forma progresiva y confirmaron que presentaba muerte cerebral, por lo que la familia autorizó su desconexión y falleció el 20 de diciembre.

“El personal médico de la clínica Alejandría efectivamente enviaba un personal médico a la casa, pero ellos nunca nos informaron del estado de salud precario en el que se encontraba mi hija”, aseguró Félix José Torres Mora, padre de la joven, a La Nación.

Ahora, la familia de la joven informó que interpusieron una denuncia ante la Fiscalía para que se investiguen posibles responsabilidades e irregularidades en la cirugía, así como del manejo posoperatorio y la información entregada por el personal médico.

Las autoridades correspondientes adelantan investigaciones para establecer si los procedimientos fueron realizados conforme a la normativa vigente y si existen responsabilidades médicas en la muerte de la joven.