Esto dijo el nuevo alcalde encargado de Bucaramanga en su posesión

Javier Sarmiento Olarte fue designado como alcalde encargado de Bucaramanga mientras realizan las elecciones atípicas. Foto: Wikipedia/JulianVilla26

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este lunes 27 de octubre, Javier Sarmiento Olarte se posesionó como alcalde encargado de Bucaramanga, quien aseguró que su enfoque será la seguridad ciudadana y el trabajo en conjunto con el área metropolitana.

En primer lugar, hizo una solicitud al gobernador de Santander, Juvenal Díaz, de realizar un consejo de seguridad con los alcaldes del área metropolitana para definir acciones contundentes contra la delincuencia y los delitos que están afectando a los bumangueses.

Lea: Incendio en Barranquilla destruyó ocho viviendas de madera: ¿qué pasó?

“Iniciemos en esta semana con un Consejo de seguridad metropolitano invitando a todos los alcaldes para que fortalezcamos las medidas que ya se han implementado en procura de dar mayor tranquilidad a toda la comunidad del área metropolitana. Y de igual manera, que hagamos prontamente también un consejo de gobierno conjunto para que nuestros secretarios de los diferentes carteras y ámbitos puedan trabajar de manera armónica y coordinada“, expresó Sarmiento.

Además, pidió a los concejales que avancen en el estudio del presupuesto del municipio y los proyectos de vigencias futuras para garantizar servicios esenciales como el Programa de Alimentación Escolar (PAE). “Invito a los concejales a avanzar con responsabilidad y rapidez en la aprobación del presupuesto. Bucaramanga no se puede detener”, agregó.

También, el alcalde encargado manifestó que realizar un consejo de gobierno con la gobernación facilitaría los procesos y el trabajo articulado entre los retos municipales y departamentales en temas de seguridad, bienestar ciudadano y desarrollo.

Le puede interesar: Medellín rompió récord con el clásico más largo: 27 horas de fútbol

“La premisa es construir sobre lo construido. Vamos a fortalecer las acciones con la fuerza pública e integrar a la sociedad para neutralizar rápidamente a los actores delincuenciales. Hago un llamado a la ciudadanía para que coopere y trabaje de la mano con las autoridades”, dijo el mandatario local.

Sarmiento, cuenta con más de 19 años en el sector público y se desempeñaba en el cargo de procurador delegado para el Seguimiento del Acuerdo de Paz antes de asumir este cargo. También fue exministro de Justicia encargado en el período presidencial de Iván Duque y viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa.

El alcalde encargado también agregó que durante el tiempo de su administración será de puertas abiertas, transparencia y sin cabida para la corrupción. “No me temblará la mano para tomar decisiones que mejoren la vida de los bumangueses. Trabajaré por la seguridad, la confianza y la unidad de nuestra ciudad”, dijo Sarmiento.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) manifestó su apoyo a Sarmiento para continuar proyectos y lo felicitaron por asumir el cargo. “Felicitamos a Javier Sarmiento, posesionado como alcalde encargado de Bucaramanga, una de las ciudades capitales que integran nuestra asociación. Reafirmamos nuestro compromiso de acompañar su administración en proyectos estratégicos de movilidad, desarrollo económico, seguridad y fortalecimiento institucional”, dice el comunicado.

¿Cuándo serán las elecciones atípicas en Bucaramanga?

La Gobernación de Santander y la Registraduría anunciaron que las elecciones atípicas para elegir el alcalde de Bucaramanga se llevarán a cabo el próximo 14 de diciembre.

Según el cronograma electoral, las inscripciones de los candidatos se cierra el miércoles 29 de octubre y habrá una semana para modificar los candidatos por posibles irregularidades o impedimentos.

“Desde la Gobernación de Santander actuamos con responsabilidad institucional y absoluta transparencia para garantizar que este proceso electoral se desarrolle dentro de los principios democráticos y con total respeto a las normas jurídicas”, afirmó el gobernador Díaz Mateus en el momento en el que anunciaron la fecha.

Entre los nombres que han sonado como posibles candidatos está el de Jaime Andrés Beltrán, quien salió en este periodo por doble militancia, el del excontralor de Santander, Carlos Fernando Pérez, y el excandidato y exconcejal Fabián Oviedo.