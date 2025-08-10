No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombia
Más Regiones

Esto fue lo que provocó la suspensión de agua que afectó al 40% de Cartagena

Aguas de Cartagena informó este domingo que identificó la falla y se restableció el servicio.

Redacción Colombia
10 de agosto de 2025 - 11:38 p. m.
La reparación del servicio de agua en Cartagena se completó este domingo alrededor de las 5 de la mañana.
Foto: Acuacar
Cartagena vivió una inesperada suspensión del servicio de acueducto que afectó el 40% de la ciudad durante este fin de semana. Aguas de Cartagena, la empresa encargada del suministro de agua en la capital de Bolívar, informó este domingo que identificó la falla y se restableció el servicio.

Según la empresa operadora explicó a través de un comunicado, la suspensión se debió a la rotura de una tubería en el barrio Henequén, y que, al conocer la falla, activó un plan de contingencia, en el que desplazando personal técnico especializado, maquinaria y equipos para realizar la intervención.

Esta avería dañó un tramo clave que transporta agua cruda desde la Estación de Bombeo Albornoz hasta la planta de potabilización El Bosque, lo que dejó sin agua potable a una gran parte de la ciudad.

“Aguas de Cartagena informa a la comunidad que han finalizado con éxito las obras de reparación del tramo de tubería ubicado en el barrio Henequén, el cual conduce agua cruda desde la Estación de Bombeo Albornoz hasta la planta de potabilización El Bosque. La intervención permitió superar la afectación que ocasionó la suspensión temporal del servicio de acueducto en aproximadamente el 40% de la ciudad”, indica el texto publicado en la mañana de este domingo.

La reparación se completó este domingo alrededor de las 5 de la mañana, y desde entonces “ha comenzado el restablecimiento gradual del suministro en los barrios afectados, garantizando la calidad del servicio”, añadió en el comunicado.

Por Redacción Colombia

