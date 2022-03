Esto pasó en el primer encuentro regional de Consejos Territoriales de Paz

El encuentro contó con la participación de la sociedad civil, y 60 consejeros del Sur de Córdoba y de Montes de María. También estuvo presente Alejandro Suárez, el gerente de ConPaz, y Monseñor Héctor Fabio Henao. Foto: Cortesía

Se realizó el primer encuentro regional de Consejos de Paz del Caribe. El evento fue el primero del año para la región Caribe de Colombia, del 22 al 24 de marzo. Fue presidido a su vez por la Iglesia Católica, para así fortalecer las relaciones entre los Consejos Territoriales de Paz (CTPRC), que se consideran como espacios para la participación ciudadana y la implementación de los acuerdos de paz.

Una de sus participantes fue Berta Cecilia Durango, habitante del corregimiento de San Juan, del municipio Puerto Libertador (Córdoba). “Para mí este encuentro ha sido algo maravilloso, porque me he encontrado con amigos que hace tiempo no veía. Hemos tenido un aprendizaje bastante provechoso para nosotros ya que cada día nos preparamos más para implementar en nuestra comunidad”, cuenta Durango. Además, la reconciliación y no estigmatización fueron algunos de los puntos tratados.

Otra de sus participantes fue Berta Moreno, una de las consejera de paz asistentes, que además preside la mesa de políticas públicas de equidad de género. “Este encuentro tiene dos componentes: la seguridad en los territorios, y la violencia intrafamiliar. Incluso se habló del periodismo, cosa que no esperábamos. Eso nos fortalece mucho para la actividad que nosotras hacemos en el corregimiento”.

Respecto al cambio que ha tenido la participación de las mujeres en el consejo de paz, Durango dice que se han fortalecido varios elementos, como el empoderamiento para rechazar los diversos tipos de violencia que ellas reciben, entre ellas la violencia intramiliar. “El estar involucradas en esas capacitaciones nos fortalece para replicarlo con las demás mujeres”, cuenta Moreno.

Este primer encuentro se dio luego de que varios sectores se quejaran de que la creación y puesta en marcha de este tipo de espacios no fuera lo suficientemente activa y efectiva en la región Caribe. “Nos hemos dado a la batalla de construir ese conejo de paz desde 2017, y esta administración vio la iniciativa de conformarlo. Con los diferentes representantes se firmó un nuevo acuerdo, y esa herramienta nos ha permitido fortalecernos en la parte técnica, organizacional y de búsqueda de nuevos aliados para presentarles propuestas de construcción de paz a nivel municipal”, dice Héctor José Gazabón Sánchez, secretario técnico de la sociedad civil del Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia del municipio de San Juan Nepomuseno en Bolívar.

“Ellas son el centro de la JEP. Por eso, es importante y significativo que la pastoral social haya creado un espacio de estos para intercambiar pareceres. En la medida que más consejos se articulen, sus trabajos serán más eficientes y eso nos permitirá a nosotros hacer una implementación de justicia y reparación en el territorio. Finalmente el conflicto no ocurrió en Bogotá donde nosotros tenemos las sedes, sino en el territorio, y es ahí donde necesitamos recopilar los testimonios”, dijo Giovanny Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

El encuentro también contó con la participación de la sociedad civil y 60 consejeros del Sur de Córdoba y de Montes de María. También estuvo presente Alejandro Suárez, el gerente de ConPaz, y Monseñor Héctor Fabio Henao.

Se espera que este espacio sea el inicio de muchos otros a nivel regional y departamental en el transcurso del año, en donde el foco estará en el intercambio de experiencia de los Consejos, la promoción de los derechos de las mujeres en la construcción de paz y seguimiento al acuerdo de paz.