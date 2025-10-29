Viabilizan COP108.000 millones para obras y mejorar vías en Cundinamarca

El dinero será utilizado para mejorar las vías de acceso en los municipios del departamento. Foto: Gobernación

Un nuevo avance se acaba de concretar en la sala de máquinas de la Gobernación de Cundinamarca. Esta semana, el Instituto de Caminos y Construcciones (ICCU), anunció que hay viabilidad para obtener COP108.000 millones destinados para mejorar la malla vial y obras que benefician a la gente en el departamento.

El anuncio es una buena noticia para los municipios, ya que estos recursos se suman a otras inversiones que mejorarán su calidad de vida como la construcción de colegios, centros culturales o ciclorrutas. Y es que, según explicó el ICCU a El Espectador, hay toda una baraja de inversiones que superarían los COP1,5 billones, distribuidos en los 116 municipios del departamento.

Esta nueva inyección, comenta Yessenia Hereño, gerente del ICCU, significa que los dineros de los impuestos de los ciudadanos se traducen en obras. Por ejemplo, elñ proyecto es que parte de ese dinero se destine a la construcción de 190 placas huella (vías terciarias); puentes que conecten los municipios y las veredas, y otras 39 obras que aportarán al desarrollo social de la región.

De los recursos, comentó el ICCU y la Gobernación, COP44.000 millones se destinarán al mejoramiento de vías de acceso, que convertirán trochas intransitables en caminos necesarios, y COP64.000 millones en obras sociales como escuelas, centros de acceso a salud o espacios culturales.

“Ese ejercicio permite al Gobierno Departamental garantizar la viabilidad técnica, presupuestal y de planeación para asegurar que cada peso invertido se traduzca en obras que transformen la vida de las comunidades en Cundinamarca”, comentó Herreño.

Algunas de las obras, aunque hasta ahora solo están en planos o en discusiones entre los mandatarios locales, pueden llegar a ser proyectos de alto impacto en el departamento. En Mosquera, por mencionar un caso, la inversión del ICCU empieza a materializar la construcción de un estadio, que fomentará el deporte en el municipio; Cajicá también se vio beneficiado con la Casa de la Mujer y, como otro ejemplo, Girardot está próximo a ver la transformación de su Plaza de Mercado.

En total, comenta el Instituto, se han firmado 843 convenios que superan una inversión de $ 395.000 millones.

Reto resuelto

La viabilidad técnica de los proyectos se ha convertido en un tropiezo para que los departamentos y las alcaldías, específicamente de Cundinamarca, logren cumplir sus planes locales de desarrollo y llegar a materializar algunas de las obras necesarias para los ciudadanos.

El último ejemplo se dio cuando, al menos, 70 alcaldes de Cundinamarca llegaron a la sede del Ministerio de Vivienda en Bogotá a reclamar alguna respuesta de esa cartera, para saber si varios proyectos de acueducto y abastecimiento hídrico tienen o no aval y, por ende, recursos para empezar a ejecutarlo.

Las demoras, denunció la Gobernación, tiene congelados al menos 66, proyectos de agua avaluados en COP820.000 millones, que son clave en algunos municipios que enfrentan estrés hídrico.

Jorge Machuca, director de Empresas Públicas de Cundinamarca, explicó que el Ministerio, por ley, tiene un máximo de 15 días hábiles para ofrecer conceptos y luz verde a los proyectos propuestos por las alcaldías y la Gobernación. Sin embargo, hay casos en los que la cartera de Vivienda ha demorado más de un año y medio para responder a estos requerimientos.

“Cundinamarca continúa construyendo con planeación, gestión y resultados, a través de un modelo de gestión transparente, eficiente y participativo que acerca la infraestructura a cada rincón del territorio”, comentan desde la Gobernación.

