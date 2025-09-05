Estos son los cierres viales en Bucaramanga por la Feria Bonita 2025

Este fin de semana habrá cierres por la Feria de Negocios Verdes. Foto: Alcaldía de Bucaramanga

Comienza la Feria Bonita de Bucaramanga y con ello se tiene prevista una serie de cierres viales en el centro de la ciudad, a partir de este viernes 5 de septiembre, para facilitar la realización de las actividades previstas.

Este fin de semana habrá restricciones viales, entre las 10:00 p.m. de este viernes 5 de septiembre hasta las 3:00 a.m. del domingo 7 de septiembre, por la realización de la Feria de Negocios Verdes, que promueve la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), en zonas aledañas al parque Bolívar.

Entre los cierres previstos está la restricción de vehículos sobre las calles 39 y 40, entre carreras 23 y 24, por lo que las autoridades recomiendan tomar la calle 41 al occidente desde la Avenida La Rosita, para llegar a la carrera 21 al norte y seguir por la calle 37 hasta retomar la carrera 23.

Sumado a esto, se tienen programados cierres sobre la calle 36, en ambos sentidos viales, así como restricciones en los alrededores del parque García Rovira y la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, en los que se harán los conciertos de la Feria Bonita.

A estos cierres se suman restricciones viales, entre el 5 y 9 de septiembre, y del 12 al 15 de septiembre en:

Calle 37, entre carreras 9 y 13

Carrera 10, entre calles 34 y 37

Carrera 11, entre calles 34 y 37

Carrera 12, entre calles 34 y 37

Por el Desfile de Pico de Oro (evento de autos antiguos), entre el 12 y el 15 de septiembre se cerrarán las vías:

Carrera 27 con calle 28

Carrera 27 desde el Mesón de los búcaros hasta la calle 56

Todas las calles desde la 32 hasta la calle 56 están cerradas durante el evento

Por el Torbellinódromo, el próximo sábado 6 de septiembre, se cerrarán:

La calle 55 con carrera 2 (Real Minas)

Puente Novena carril sur norte

Carrera 9 con 45 hasta la calle 37

Ante esta serie de cierres viales, las autoridades locales recomendaron a los conductores planear con anticipación sus viajes y seguir las indicaciones de los reguladores que se tendrán en las vías.