Estos son los cierres viales en Bucaramanga por la Feria Bonita 2025

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Comienza la Feria Bonita de Bucaramanga y con ello se tiene prevista una serie de cierres viales en el centro de la ciudad, a partir de este viernes 5 de septiembre, para facilitar la realización de las actividades previstas.
Lea: Lo que se sabe del asesinato de una mujer frente de centro comercial de Cartagena
Este fin de semana habrá restricciones viales, entre las 10:00 p.m. de este viernes 5 de septiembre hasta las 3:00 a.m. del domingo 7 de septiembre, por la realización de la Feria de Negocios Verdes, que promueve la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), en zonas aledañas al parque Bolívar.Sigue a Cromos en WhatsApp
Entre los cierres previstos está la restricción de vehículos sobre las calles 39 y 40, entre carreras 23 y 24, por lo que las autoridades recomiendan tomar la calle 41 al occidente desde la Avenida La Rosita, para llegar a la carrera 21 al norte y seguir por la calle 37 hasta retomar la carrera 23.
🎉🚖 Durante la #FeriaBonita, evita complicaciones en la movilidad y llega tranquilo a cada evento.— Transito Bucaramanga (@transito_bga) September 5, 2025
Desde la Dirección de Tránsito invitamos a todos los ciudadanos a utilizar el servicio de transporte público individual de pasajeros.
Las empresas prestadoras han dispuesto toda… pic.twitter.com/0MesCpLFnt
Sumado a esto, se tienen programados cierres sobre la calle 36, en ambos sentidos viales, así como restricciones en los alrededores del parque García Rovira y la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, en los que se harán los conciertos de la Feria Bonita.
Le puede interesar: Una mujer, su bebé y su perro fueron asesinados en intento de robo en Santander
A estos cierres se suman restricciones viales, entre el 5 y 9 de septiembre, y del 12 al 15 de septiembre en:
- Calle 37, entre carreras 9 y 13
- Carrera 10, entre calles 34 y 37
- Carrera 11, entre calles 34 y 37
- Carrera 12, entre calles 34 y 37
Por el Desfile de Pico de Oro (evento de autos antiguos), entre el 12 y el 15 de septiembre se cerrarán las vías:
- Carrera 27 con calle 28
- Carrera 27 desde el Mesón de los búcaros hasta la calle 56
- Todas las calles desde la 32 hasta la calle 56 están cerradas durante el evento
Por el Torbellinódromo, el próximo sábado 6 de septiembre, se cerrarán:
- La calle 55 con carrera 2 (Real Minas)
- Puente Novena carril sur norte
- Carrera 9 con 45 hasta la calle 37
Ante esta serie de cierres viales, las autoridades locales recomendaron a los conductores planear con anticipación sus viajes y seguir las indicaciones de los reguladores que se tendrán en las vías.