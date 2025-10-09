Estos son los cierres viales programados por la Media Maratón de Bucaramanga 2025

La tradicional maratón de Bucaramanga es organizada por la Fundación Cardiovascular de Colombia. Foto: FVC

La alcaldía de Bucaramanga advirtió que este fin de semana se presentarán una serie de cierres viales por cuenta de la tradicional Media Maratón de Bucaramanga, que organiza la Fundación Cardiovascular de Colombia y que se hará el próximo domingo 12 de octubre.

Según señaló el director de Tránsito de Bucaramanga, Jhair Manrique, a la carrera se inscribieron alrededor de 56.000 corredores, que participarán en diferentes categorías de 21 km, 10,5 km y 5 km de distancia, las cuales comienzan en el Parque Turbay, sobre la carrera 27a.

Mientras que el recorrido trazado va por la Calle 56 hacia San Andresito, el Centro Comercial Acrópolis, Plaza Mayor, Marsella Real, el Viaducto Provincial, el Puente de la Novena, el Parque Romero, la avenida La Rosita y la carrera 27, por lo que se tiene prevista una serie de cierres viales que comenzarán desde el sábado 11 de octubre.

Cierres viales por la Media Maratón de Bucaramanga

De acuerdo con el Plan de Manejo de Tráfico aprobado por la secretaría, durante el evento se harán los siguientes cierres:

Carrera 27 entre las avenidas La Rosita y González Valencia, en ambos sentidos, desde las 9:00 p.m. del sábado 11 de octubre hasta la 1:00 p.m. del domingo 12, para facilitar la instalación de tarimas y elementos logísticos de la organización.

Carrera 27 entre las calles 17 y 56, en ambos sentidos, desde las 5:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. del domingo 12 de octubre.

Carrera 33, desde la calle 32 (Plaza Guarín) hasta la calle 56, únicamente en el sentido norte-sur.

Puente de la Carrera Novena, en el sentido de circulación sur – norte.

Calle 56 desde la carrera 33 hasta la Av. Los Búcaros – calzada oriente -occidente.

Av. González Valencia desde la calle 56 hasta el cruce Siete Bocas, en ambos sentidos.

Av. Quebrada Seca, entre carreras 27 y 33, en ambos sentidos.

Carrera 30 entre calles 17 y 32.

Calle 45 desde el puente de la carrera 9.ª hasta el cruce Siete Bocas, en sentido occidente – oriente.

Av. la Rosita desde el cruce Siete Bocas hasta la carrera 27 – calzada sur.

Sumado a esto, las autoridades indicaron que los vehículos de carga provenientes de la vía al mar, serán desviados por el Bulevar Santander para continuar su recorrido por la calle 14.

Vías alternas

Las autoridades pidieron a los conductores planear sus viajes con anticipación, así como recordaron que para facilitar la movilidad se plantean los siguientes corredores, mientras se desarrolla la carrera.