Exalcalde de Yopal, Jhon Calzones, agredió a periodista; respondió a las críticas

Jhon Calzones agredió al periodista Martín Mesa y lo amenazó. Foto: Captura de pantalla

Gran rechazo ha generado en Yopal el hostigamiento que el exalcalde Jhon Jairo Torres, conocido como Jhon Calzones, hizo contra el director de El Nuevo Oriente Martín Mesa, a quien agredió mientras se encontraba en un establecimiento comercial de la ciudad.

Según indicó la Flip, los hechos se dieron mientras el periodista se encontraba con otro colega en el el establecimiento comercial. El exalcalde se le acercó para cuestionarlo por las investigaciones que ha publicado en contra de él, por lo que el otro periodista comenzó a grabar.

“La situación escaló hasta que John Jairo golpeó en el rostro al comunicador y posteriormente se retiró del lugar tras la reacción de otras personas presentes”, indicó la Fundación para la libertad de prensa.

#RECHAZO. Periodista que se encontraba tomando café tranquilamente, fue agredido por exalcalde de Yopal (Casanare), Jhon Jairo Torres Torres, conocido como “Jhon Calzones”. El hecho fue captado en video por un acompañante de la víctima y ha generado rechazo en distintos sectores. pic.twitter.com/JbI58jCKP8 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 28, 2026

En las imágenes difundidas en redes sociales se ve que Torres empuja en varias ocasiones al periodista mientras le repite: “respéteme gonorrea”, “yo se lo advertí a usted”. El periodista le responde “no me joda, hermano”, mientras la periodista que graba le dice que llame a la Policía.

Finalmente, el periodista le dice a Torres “baboso”. Acto seguido el exalcalde le da una cachetada, el comunicador se levanta, pero le vuelve a pegar otra vez en la cara, por lo que el comunicador cae.

Sumado a esto, ese mismo día el exmandatario publicó un video en sus redes sociales en el que reconoció que agredió al periodista, pero continúa amenazándolo y asegurando que “la próxima vez le va a meter la mano verdaderamente”.

La situación fue rechazada por la FLIP que calificó estas declaraciones como “no solo revictimizan al periodista, sino que constituyen una amenaza directa y refuerzan un mensaje intimidatorio contra la prensa en el departamento, hechos que son especialmente graves al provenir de una persona con una relevancia pública y política en la región”.

Por su parte, los periodistas de la región rechazaron la actitud del exalcalde y publicaron un comunicado en el que señalaron que esta situación refleja la vulnerabilidad a la que se exponen quienes hablan de urbanizaciones irregulares, disputas de tierras y desarrollo urbano, en las que ha estado involucrado y hasta condenado Torres.

Por esto, piden que se abran investigaciones, se tomen medidas para proteger a Mesa y se sancione este tipo de ataques contra la libertad de prensa. “La impunidad no puede ser opción cuando se vulneran los derechos fundamentales de un comunicador social”.

Jhon Jairo Torres fue elegido en 2015 como alcalde de Yopal y fue destituido dos años más tarde tras ser condenado a 45 meses de prisión por el delito de urbanización ilegal. La Corte Suprema de Justicia dejó ratificó el fallo en segunda instancia. Actualmente apoya la campaña de su hermana a la Cámara de Representantes por Casanare.