Hallaron el cuerpo de niña que se ahogó con su abuela en río del Urabá antioqueño

La alcaldía de Turbo confirmó que fue localizado el cuerpo de la niña de seis años que, el pasado 24 de febrero, cayó junto a su abuela al río Currulao mientras intentaban cruzarlo en una garrucha.

Una vez se presentó la situación las autoridades desplegaron un equipo para buscar a Nayibe Hernández, de 61 años, y la menor María Elena, de 6 años. Según indicaron habitantes del sector, la estructura improvisada cedió, lo que hizo que las dos mujeres cayeran al vacío.

La abuela fue hallado un día después en el sector de Los Coches, en zona rural de Turbo. Mientras que la niña fue encontrada en cercanías a la finca Madrigal, por un trabajador que dio aviso a los bomberos.

Junto a las mujeres las autoridades buscan a Félix Antonio Torres, de 21 años, quien cayó al río Carepa cuando intentaba cruzarlo en el corregimiento Piedras Blancas, el pasado domingo 22 de febrero.

Ante esto, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) invitó “a las comunidades ribereñas a permanecer atentas y a reportar de inmediato cualquier información que pueda contribuir a la ubicación de estas personas, comunicándose con las autoridades competentes de su municipio”.

Por su parte, el alcalde de Turbo, Alejandro Abuchar, pidió a la comunidad a mantenerse alerta ante crecientes de los afluentes y extremar todas las medidas de prevención. “Destacamos la solidaridad de la comunidad del sector, que permaneció articulada a la operación y brindó apoyo organizado en puntos estratégicos previamente definidos por los equipos de rescate”.