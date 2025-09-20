Experimento fallido con soda cáustica dejó 16 estudiantes quemados, en La Guajira

Imagen de referencia. El colegio señaló que los profesores dieron asistencia de primeros auxilios a los estudiantes. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Una emergencia se registró en la Institución Educativa Livio Reginaldo Fischione, en el barrio El Paraíso de Riohacha, el pasado viernes 19 de septiembre, mientras se realizaba una actividad del Día del Amor y la Amistad. Por lo menos 16 niños resultaron lesionados luego de que uno de los estudiantes roció soda cáustica, que confundió con una botella de agua.

El hecho se registró cuando estudiantes de grado décimo estaban realizando jabones artesanales. Niños, entre 10 y 13 años, resultaron heridos luego de que, al parecer, uno de los más pequeños tomó la botella y roció a sus compañeras, creyendo que era agua, lo que provocó la caída de cabellos de algunos y hasta quemaduras de segundo grado en otros.

Por esto, la mayoría de los afectados tuvieron que ser trasladados a centros asistenciales cercanos como las clínicas Cedes, Renacer y Clinivida, de donde, según las autoridades del colegio, atendieron a los menores de edad por quemaduras en extremidades y hasta el rostro.

Aunque no se han dado mayores detalles de lo ocurrido, la rectora señaló que el químico se encontraba en un lugar inadecuado. De igual forma, en comunicado, la institución señaló que los profesores dieron asistencia primaria a los niños, lavando las zonas afectadas con agua y solución salina, así como contactaron a la Policía para hacer las investigaciones correspondientes.

Sobre lo ocurrido, el secretario de Educación de Riohacha, Mario Cuan, aseguró que “afortunadamente ninguno (estudiante) presentó lesiones graves.Todos fueron valorados, permanecieron en observación y posteriormente dados de alta”.

Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) regional La Guajira y la Policía de Infancia y Adolescencia indicaron que investigan si hubo negligencia de los docentes responsables o fallas en los protocolos de seguridad en el colegio.

El hidróxido de sodio, conocido como soda cáustica, de acuerdo con la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, es una sustancia química manufacturada que a niveles muy bajos puede producir irritación de la piel y los ojos.

Sumado a esto, advierten que la sustancia química es altamente corrosiva, por lo que “el contacto de la piel con el hidróxido de sodio puede causar quemaduras graves con ulceraciones profundas”.