Explosión de pólvora en casa dejó un muerto y más de 40 casas afectadas en Pasto

Una grave emergencia se registró en el barrio Villa Flor, en el suroriente de Pasto, donde en la tarde del pasado lunes 13 de octubre se registró una explosión que causó la muerte de un hombre de 66 años y afectaciones en por lo menos 48 viviendas a dos cuadras a la redonda.

Habitantes de la zona explicaron que la explosión se registró sobre las 3:00 p.m. “El piso tembló, las ventanas se reventaron y todo se llenó de humo”, indicó a medios locales un testigo. Sumado a esto, las autoridades indicaron que colapsó la vivienda en donde se registró la emergencia en la que falleció Javier Calvache.

“Desafortunadamente, al interior de la vivienda había una persona de sexo masculino que fallece por la explosión. Al realizar la inspección con el personal de la Sijín, Bomberos y Antiexplosivos se encuentra al interior de esta vivienda gran cantidad de pólvora negra, pólvora técnica almacenada de forma irregular”, explicó el comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, Hernando Calderón Vega.

Además, unidades de socorro explicaron que la explosión fue tan fuerte que causó afectaciones en ventanales y puertas de por lo menos 48 viviendas, así como graves daños en las dos viviendas aledañas, de las cuales se evalúan riesgos de colapso.

Sobre lo ocurrido, el alcalde de Pasto, Nicolás Toro, señaló que “varias viviendas deberán ser demolidas. Ya es suficiente, ya no se debe almacenar ni utilizar pólvora porque pueden ocurrir tragedias como la vivida hoy en Villaflor 2 (...). Hay una recompensa vigente para las personas que denuncien los lugares en donde se comercialice y almacene pólvora”.

La emergencia fue atendida por el cuerpo de Bomberos de Pasto, en conjunto con la Policía Nacional, la Secretaría de Salud Municipal y la Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio, que ahora adelanta el censo de afectaciones en las viviendas afectadas.