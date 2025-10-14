Joven turista se ahogó al intentar rescatar a su padre en Coveñas; esto se sabe

Las autoridades ha pedido a los turistas extremar las medidas a la hora de entrar al mar. Foto: Cristian Garavito

Una tragedia se registró este fin de semana en Coveñas, en donde un joven turista se ahogó mientras intentaba rescatar a su padre, que fue arrastrado por una ola, en el sector de La Marta, Segunda Ensenada de Coveñas.

El hecho se registró en la tarde del pasado sábado 11 de octubre. Según testigos, una ola arrastró al turista, quien se comenzó a alejar de la orilla, por lo que Reymon Alexander Ossa, de 24 años, se lanzó al mar para rescatar a su padre.

Aunque logró llevar al hombre a un lugar seguro, Ossa fue arrastrado por una corriente y no logró salir del mar, por lo que sus familiares dieron aviso a las autoridades, quienes activaron un protocolo de búsqueda que duró toda la noche.

El domingo, más de 12 horas después de que se registrara la emergencia, miembros de la Defensa Civil, Bomberos, la Capitanía del Puerto y la Armada Nacional confirmaron el hallazgo del cuerpo de Ossa, que fue trasladado a Medicina Legal.

De Reymon Alexander Ossa se conoce que era oriundo de Bello, Antioquia, y se encontraba de vacaciones con familiares y amigos, con los que se hospedaba en el condominio Casa Blanca, que está cerca a la playa donde se registró a la emergencia.

Sumado a esto, las autoridades indicaron que los trabajos de búsqueda se dificultaron por el fuerte oleaje y las corrientes marinas, por lo que hicieron un llamado a los turistas a extremar las medidas de seguridad a la hora de ingresar al mar y atender los llamados de las autoridades.