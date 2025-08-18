Habrá suspensión en la línea P del metrocable en Medellín por mantenimiento

Imagen de referencia. La operación será suspendida para trabajos de prueba y seguridad. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Metro de Medellín anunció la suspensión del servicio de la línea P (Acevedo- El Progreso) del metrocable del jueves 21 al martes 26 de agosto por el mantenimiento anual que le realizan al sistema.

Lea: Turistas mexicanos denunciaron presunta estafa en un paseo en Cartagena

Durante los días de suspensión, adelantan pruebas y controles de seguridad en ambas líneas. El mantenimiento más extenso incluye el reemplazo de piezas técnicas como rodamientos, mangueras y poleas, entre otros componentes.

Además, las inspecciones de seguridad permite la revisión de los frenos, la aceleración y desaceleración, el cable portador tractor y el resto de la infraestructura. Todas estas revisiones son para verificar que se encuentre en óptimas condiciones y están a cargo de una entidad externa que certifica el cumplimiento de los estándares de seguridad incluidos en la normatividad internacional.

Le puede interesar: Bloqueos intermitentes en Puerto Parra, Santander, por protesta de campesinos

El servicio será restablecido el miércoles 27 de agosto. Como alternativas de transporte estarán disponibles las rutas integradas que conectan a Acevedo con Tricentenario y Caribe, además de las que operan en Madera y París en la estación Doce de Octubre.

Estas son las rutas alternativas que podrá utilizar mientras reestablecen el servicio:

283i Florencia – Santander, abordándola en la estación Acevedo.

263i Santander – Doce de Octubre, desde la estación Tricentenario.

306 A El Progreso, abordada en la estación Caribe.

306 B Sena de Pedregal, utilizando la estación Caribe para abordar.

285 París , podrá abordarla cerca a la estación Doce de Octubre.

C2-008 Madera – París – Los Sauces, podrá tomarla cerca a la estación Madera.