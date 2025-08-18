No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombia
Medellín

Habrá suspensión en la línea P del metrocable en Medellín por mantenimiento

La suspensión será de seis días. Volverá a operar el miércoles 27 de agosto.

Redacción Colombia
18 de agosto de 2025 - 10:17 p. m.
Imagen de referencia. La operación será suspendida para trabajos de prueba y seguridad.
Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín
Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín
El Metro de Medellín anunció la suspensión del servicio de la línea P (Acevedo- El Progreso) del metrocable del jueves 21 al martes 26 de agosto por el mantenimiento anual que le realizan al sistema.

Durante los días de suspensión, adelantan pruebas y controles de seguridad en ambas líneas. El mantenimiento más extenso incluye el reemplazo de piezas técnicas como rodamientos, mangueras y poleas, entre otros componentes.

Además, las inspecciones de seguridad permite la revisión de los frenos, la aceleración y desaceleración, el cable portador tractor y el resto de la infraestructura. Todas estas revisiones son para verificar que se encuentre en óptimas condiciones y están a cargo de una entidad externa que certifica el cumplimiento de los estándares de seguridad incluidos en la normatividad internacional.

El servicio será restablecido el miércoles 27 de agosto. Como alternativas de transporte estarán disponibles las rutas integradas que conectan a Acevedo con Tricentenario y Caribe, además de las que operan en Madera y París en la estación Doce de Octubre.

Estas son las rutas alternativas que podrá utilizar mientras reestablecen el servicio:

283i Florencia – Santander, abordándola en la estación Acevedo.

263i Santander – Doce de Octubre, desde la estación Tricentenario.

306 A El Progreso, abordada en la estación Caribe.

306 B Sena de Pedregal, utilizando la estación Caribe para abordar.

285 París , podrá abordarla cerca a la estación Doce de Octubre.

C2-008 Madera – París – Los Sauces, podrá tomarla cerca a la estación Madera.

Temas recomendados:

metrocable

Línea P

suspensión por mantenimiento

línea P (Acevedo- El Progreso)

mantenimiento

rutas alternas

 

